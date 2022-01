Handball-EM 2022: Belarus - Polen live im Free-TV und Stream sehen

Belarus gegen Polen live im Free-TV und Stream bei der Handball-EM 2022: Hier gibt es alles rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit.

Die Handball-Europameisterschaft 2022 wird in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Am 16. Januar 2022 spielen Belarus und Polen gegeneinander. Dieses Spiel könnte auch für die Deutsche Mannschaft von Interesse sein - Polen und Belarus sind unter anderem auch Gruppenmitglieder der Gruppe D. Diese besteht aus Deutschland, Polen, Belarus und Österreich.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie die Partie Belarus - Polen live verfolgen können und ob das Spiel im Free-TV zu sehen sein wird? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Übertragung im Free-TV, Termin und Uhrzeit. Am Ende gibt es noch eine Bilanz der letzten Begegnungen.

Handball-EM: Belarus vs. Polen: Termin und Uhrzeit

Das Spiel der Handball-Europameisterschaft zwischen Belarus und Polen aus der Gruppe D ist für den 16. Januar 2022 angesetzt. Die Partie beginnt um 20.30 Uhr. Die Europameisterschaft wird in verschiedenen Städten ausgetragen. Alle Spiele der Vorrunde werden in Budapest, Szeged, Debrecen (Ungarn), Košice und Bratislava (Slowakei) stattfinden. In Bratislava und Budapest finden außerdem die Hauptrunden statt. Die Spiele werden in der Multifunktionssporthalle Budapest und der Ondrej Nepela Arena ausgetragen.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zu allen Gruppenphasenspielen der Gruppe D:

Gruppe D:

14.01.2022, 18:00: Deutschland - Belarus

- 14.01.2022, 20:30: Österreich - Polen

- Polen 16.01.2022, 18:00: Deutschland - Österreich

- 16.01.2022, 20:30: Belarus - Polen

18.01.2022, 18:00: Polen - Deutschland

18.01.2022, 20:30: Belarus - Österreich

Beide Teams spielen jedoch im Auftaktspiel dieser Europameisterschaft gegen einen anderen Gegner. Belarus muss zunächst gegen Deutschland ran und Polen muss sich gegen Österreich beweisen.

Wird das Spiel Belarus - Polen im Free-TV zu sehen sein?

Die Partie, die am 16. Januar 2022 ausgetragen wird, wird auch im Free-TV zu sehen sein. Das Handballspiel zwischen Belarus und Polen wird auf Eurosport 1 übertragen. Weiterhin wird die Partie auch im Stream zu sehen sein. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Spiel: Belarus gegen Polen, Handball-EM 2022, Gruppenphase

gegen Polen, 2022, Gruppenphase Termin: 16. Januar 2022

16. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung: Eurosport 1 und im Stream

Handball-EM: Belarus gegen Polen: Bisherige Bilanz

Das Spiel in der Europameisterschaft zwischen Belarus und Polen ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Die letzten Begegnungen konnte Polen häufiger für sich entscheiden. Wie kicker.de berichtet, gewann Polen alle Aufeinandertreffen mit Belarus in Europameisterschaften. Im Jahr 2016 gewann Polen mit 32:27 und im Jahr 2014 mit 31:30.

Lediglich ein Spiel in der Europameisterschaft-Qualifikation 2017 konnte Belarus mit 32:23 für sich entscheiden. Ein Remis entstand in der Europameisterschaft-Qualifikation im Jahr 2017, dort trennten sich die beiden Mannschaften mit 27:27. Weiterhin trafen die beiden Nationen in der Handball-Weltmeisterschaft 2013 aufeinander: Hier erzielte Polen einen knappen 24:22 Sieg gegen Belarus.