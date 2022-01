Handball-EM Dänemark gegen Kroatien: Alles rund um Übertragung und Termin

Bei der Handball-EM 2022 treffen Dänemark und Kroatien aufeinander. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin, Uhrzeit und Bilanz.

Am 13. Januar 2022 startete die diesjährige Handball-Europameisterschaft. In diesem Jahr wird sie in zwei Ländern ausgetragen. Die Spiele finden in Ungarn und der Slowakei statt. Alle Spiele der Vorrunde werden in Budapest, Szeged, Debrecen (Ungarn), Košice und Bratislava (Slowakei) sein. In Bratislava und Budapest finden außerdem die Hauptrunden statt. Ausgetragen werden die Spiele in der Multifunktionssporthalle Budapest und der Ondrej Nepela Arena. Als nächstes treffen Dänemark und Kroatien aufeinander. Diese Partie ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie die Partie zwischen Dänemark und Kroatien bei der Handball-EM 2022 sehen können, ob es eine Übertragung im Free-TV und Stream gibt und wie die beiden Mannschaften bisher abgeschlossen haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit. Am Ende gibt es noch eine Bilanz der letzten Begegnungen.

Handball-EM Dänemark gegen Kroatien: Übertragung im Free-TV und Stream

Die Partie zwischen Dänemark und Kroatien wird live im Free-TV aber nicht im Stream zu sehen sein. Auf Eurosport 1 können Sie das Spiel der Handball-Europameisterschaft live mitverfolgen. Hier gibt es eine Übersicht zur Übertragung:

Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

Übertragung im Stream: kostenpflichtiger Live-Stream von Eurosport und Sportdeutschland.tv

Wann ist der Termin? Termin und Uhrzeit

Die Begegnung zwischen Dänemark und Kroatien in dieser Handball-Europameisterschaft ist für den 22. Januar 2022 angesetzt. Der Start ist um 20.30 Uhr. Dieses Spiel findet in der Mulitifunktionssporthalle in Budapest (Ungarn) statt. Hier gibt es eine Übersicht zum Spiel:

Spiel: Dänemark gegen Kroatien , Handball-EM 2022

gegen , 2022 Übertragung im TV : Eurosport 1 (Free-TV)

1 (Free-TV) Übertragung im Stream: Eurosport und Sportdeutschland.tv

und Sportdeutschland.tv Termin: 22. Januar 2022

22. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Multifunktionssporthalle Budapest , Ungarn

Handball-EM Dänemark vs. Kroatien: Bisherige Bilanz

Möchten Sie gerne wissen, wie die vergangenen Spiele zwischen Dänemark und Kroatien ausgegangen sind? Dann sind Sie hier genau richtig. Wie kicker.de berichtet, sind die beiden Mannschaften in ihrer Geschichte bereits 20 mal aufeinander getroffen. Dänemark konnte sich häufiger durchsetzen als Kroatien. In insgesamt 11 Spielen ging Dänemark als Sieger vom Spielfeld. Kroatien konnte insgesamt neun Partien gegen die Dänen gewinnen. Hier gibt es eine Übersicht über die Ergebnisse der letzten Europameisterschaften:

24. Januar 2014, Dänemark - Kroatien : 29:27

- : 29:27 28. Januar 2010, Kroatien - Dänemark : 27:23

- : 27:23 27. Januar 2008, Dänemark - Kroatien : 24:20

- : 24:20 22. Januar 2008, Kroatien - Dänemark : 20:30

- : 20:30 05. Februar 2006, Dänemark - Kroatien : 32:27

- : 32:27 31. Januar 2006, Dänemark - Kroatien : 30:31

- : 30:31 01. Februar 2004, Kroatien - Dänemark : 27:31

- : 27:31 24. Januar 2004, Kroatien - Dänemark : 26:25

In dieser Europameisterschaft konnten die Kroaten in der Vorrunde zwei Siege einfahren. Gegen die Franzosen haben sie mit 22:27 verloren. Kroatien erzielte gegen Serbien einen 23:20 Sieg. Außerdem siegten die Kroaten gegen die Ukraine mit 25:28. Auch Dänemark konnte in der Vorrunde zweimal gewinnen. Eine 20:21 Niederlage mussten die Däne gegen Montenegro verschmerzen. Gegen Slowenien erzielte Dänemark einen knappen 23:24 Sieg. Nordmazedonien besiegten die Dänen klar mit 21:31.

