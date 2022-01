Dänemark - Niederlande: Termin und Übertragung bei der Handball-EM 2022

Bei der Handball-EM 2022 trifft Dänemark heute auf die Niederlande. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Übertragung im Free-TV oder Live-Stream, Termin und Uhrzeit des Spiels.

Aktuell findet die nun schon 15. Austragung der Handball-Europameisterschaft statt. Im Zeitraum vom 13. bis zum 30. Januar 2022 treten insgesamt 24 Nationen gegeneinander an. Gespielt wird in dieser Saison in Ungarn und der Slowakei, 65 Partien wird es insgesamt geben.

Wie sonst auch, werden die 24 Teilnehmer zunächst in Gruppen eingeteilt, in denen sie intern jeweils gegeneinander antreten. Die jeweils zwei besten aller insgesamt sechs Gruppen qualifizieren sich schließlich für die Hauptrunde, in welcher Phase es auch wieder zwei Gruppen geben wird. Die hier jeweils beiden besten Mannschaften kommen ins Halbfinale und schließlich folgt dann das Finalspiel.

Dänemark tritt in diesem Rahmen der Handball-EM 2022 auch gegen das niederländische Team während der Hauptrunde in Gruppe 1 an. Hier ein Überblick über die Mannschaften aus selbiger Gruppe. Dieser basiert auf aktuellen Informationen und kann sich entsprechend also immer wieder ändern.

Video: SID

1. Platz: Frankreich mit 4 Punkten

mit 4 Punkten 2. Platz: Dänemark mit 4 Punkten

mit 4 Punkten 3. Platz: Island mit 2 Punkten

mit 2 Punkten 4. Platz: Montenegro mit 2 Punkten

mit 2 Punkten 5. Platz: Niederlande mit 0 Punkten

mit 0 Punkten 6. Platz: Kroatien mit 0 Punkten

Sie möchten wissen, wann und wie Sie das Spiel verfolgen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung sowie eine Bilanz beider Mannschaften für Sie zusammen getragen.

Dänemark - Niederlande: Termin und Uhrzeit bei der Handball-EM 2022

Der Termin für das Spiel zwischen Dänemark und den Niederlanden im Rahmen der Handball-EM 2022 ist festgelegt auf Montag, den 24. Januar 2022. Anstoß ist um Punkt 18 Uhr, gespielt wird in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Hier haben wir die wichtigsten Infos zum Spiel für Sie zusammen gefasst:

Lesen Sie dazu auch

Termin: Montag, 24. Januar 2022, 6. Spieltag der Handball-Europameisterschaft in 2022

Montag, 24. Januar 2022, 6. Spieltag der in 2022 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Austragungsort: MVM Dome, Budapest ( Ungarn )

MVM Dome, ( ) Übertragung: Eurosport 1, Sportdeutschland.tv

Handball-EM 2022: Übertragung von Dänemark gegen Niederlande heute live im Free-TV oder Stream

Alle Spiele der diesjährigen Handball-Europameisterschaft werden im Free-TV gezeigt. Die beiden Sender, die ARD und das ZDF, teilen sich die Übertragungsrechte, aber auch einige andere Sender, darunter Eurosport 1, werden einige der Spiele zeigen.

So ist es auch bei der Partie zwischen Dänemark und Niederlande. Eurosport 1 strahlt sie am 24. Januar 2022 um 18 Uhr aus, so können Sie das Spiel live mitverfolgen.

Dänemark gegen Niederlande: Bilanz beider Mannschaften

Allzu oft trafen die beiden Mannschaften der Handball-Vereine aus Dänemark und den Niederlanden in der Vergangenheit bisher noch nicht aufeinander - lediglich zwei Mal. Hier zeigen wir Ihnen diese Partien in der Übersicht:

3. November 2016 - 29:20 für Dänemark

14. Juni 2017 - 36: 24 für Dänemark

Die beiden Mannschaften sind Teil der Gruppe 2, die im Moment gegeneinander antreten. Hier liegt Dänemark aktuell auf dem zweiten Platz, die Niederlande auf dem fünften.