Frankreich - Island bei der Handball-EM 2022: Alles rund um Übertragung und Termin

Frankreich gegen Island bei der Handball-EM 2022: Hier gibt es alles rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin, Uhrzeit und Bilanz.

Die Handball-Europameisterschaft läuft bereits auf Hochtouren. In diesem Jahr wird die Meisterschaft in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Am 22. Januar treffen Frankreich und Island aufeinander und konkurrieren um den Sieg. Dieses Spiel ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften. Diese Partie wird in Budapest, Ungarn ausgetragen.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie die Partie zwischen Frankreich und Island in der Handball-Europameisterschaft verfolgen können, ob es eine Übertragung live im Free-TV und Stream gibt und wie die beiden Teams bisher abgeschlossen haben? Dann sind Sie hier genau an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert Ihnen alle wichtigen Informationen rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin, Uhrzeit und Bilanz.

Handball-Übertragung: Frankreich - Island live im Free-TV und Stream

Die Partie der Handball-Europameisterschaft zwischen Frankreich und Island wird im Free-TV zu sehen sein. Übertragen wird das Spiel auf Eurosport 1. Außerdem wird es einen Live-Stream im ZDF geben. Hier gibt es eine Übersicht zur Übertragung:

Free-TV: Eurosport 1

1 Live-Stream: ZDF

Frankreich gegen Island bei der Handball-EM 2022: Termin und Uhrzeit

Die Partie Frankreich gegen Island wird am 22. Januar 2022 ausgetragen. Start ist um 18.00 Uhr. Dieses Spiel der Handball-Europameisterschaft wird in Budapest (Ungarn) ausgetragen. Die Begegnung findet in der Budapest Arena statt. Die Europameisterschaft wird in verschiedenen Städten stattfinden. Alle Spiele der Vorrunde werden in Budapest, Szeged, Debrecen (Ungarn), Košice und Bratislava (Slowakei) ausgetragen. In Bratislava und Budapest finden außerdem die Hauptrunden statt.

Hier gibt es eine Übersicht:

Spiel: Frankreich - Island , Handball-EM

- , Übertragung: Eurosport 1 (Free-TV), ZDF (Stream)

1 (Free-TV), (Stream) Termin: 22. Januar 2022

22. Januar 2022 Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Budapest Arena

Handball mit Frankreich vs. Island: Bisherige Bilanz

Die beiden Mannschaften treffen in dieser Europameisterschaft nicht das erste Mal aufeinander. In den vergangenen Jahren gab es vermehrt Spiele zwischen den Franzosen und Isländern. Wie sportschau.de berichtet, gab es zwischen den beiden Teams bisher 17 Begegnungen, wovon Frankreich die meisten für sich entscheiden konnte. Frankreich ging insgesamt zehn mal als Sieger hervor, Island hingegen nur insgesamt vier mal. In drei Partien konnte kein Sieger ermittelt werden, demnach trennten sich die Teams drei mal mit einem Remis. Beim Torverhältnis steht es 465:426 für Frankreich. Hier gibt es eine Übersicht der Ergebnisse vergangener Spiele:

22. Januar 2021: Island - Frankreich : 26:28

- : 26:28 20. Januar 2019: Island - Frankreich : 22:31

- : 22:31 21. Januar 2017: Frankreich - Island : 31:25

- : 31:25 20. Januar 2015: Frankreich - Island : 26:26

- : 26:26 20. Januar 2013: Island - Frankreich : 28:30

In dieser Europameisterschaft legten beide Mannschaften einen guten Start hin. Sowohl Frankreich, als auch Island gewannen in der Vorrunde drei Spiele. Hier gibt es eine Übersicht:

Frankreich:

Kroatien - Frankreich : 22:27

- : 22:27 Frankreich - Ukraine : 36:23

- : 36:23 Frankreich - Serbien : 29:25

Island:

Portugal - Island : 24:28

- : 24:28 Island - Niederlande : 29:28

- : 29:28 Island - Ungarn : 31:30