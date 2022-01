Handball-EM 2022: Frankreich - Serbien live im Free-TV und Stream

Frankreich trifft auf Serbien bei der Handball-Europameisterschaft. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit finden Sie hier.

Aktuell findet die Handball-Europameisterschaft 2022 statt. Die Austragungsorte sind dieses Mal in Ungarn und der Slowakei. Am Montag, 17. Januar 2022, um 20.30 Uhr, werden in Gruppe C Frankreich und Serbien aufeinander treffen. Das Spiel der Gruppenphase wird in Szeged in Ungarn stattfinden.

In Gruppe C der diesjährigen Handball-EM spielen neben Frankreich und Serbien noch die Ukraine und Kroatien. Die deutschen Handballer müssen in Gruppe D gegen Belarus, Polen und Österreich antreten.

Sie möchten wissen, wo und wann das Spiel Frankreich - Serbien live übertragen wird? Läuft das Spiel im Free-TV? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit zum Handball-EM-Spiel Frankreich gegen Serbien kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Außerdem zeigen wir Ihnen die Bilanz der letzten Partien von Frankreich und Serbien.

Video: SID

Handball-EM 2022: Kader der deutschen Nationalmannschaft

Handball-EM 2022: Frankreich - Serbien: Datum und Uhrzeit

Die Partie zwischen Frankreich und Serbien findet am Montag, 17. Januar 2022, um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist die ungarische Stadt Szeged. Das EM-Spiel wird live im TV und auch im Stream zu sehen sein.

Wo läuft das Handballsspiel Frankreich vs. Serbien? Übertragung im TV und Stream

Gute Nachrichten für alle Handball-Fans: Das Spiel der Gruppe C, Frankreich gegen Serbien, wird live im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen sein. Wer das Spiel lieber online schauen möchte, kann den ZDF-Stream nutzen. Dort wird das Spiel ebenfalls live und ohne zusätzliche Kosten laufen.

Lesen Sie dazu auch

Hier sind alle wichtigen Infos zur Übertragung im kurzen Überblick:

Spiel: Frankreich vs. Serbien , Handball-EM 2022, Gruppenphase

vs. , 2022, Gruppenphase Gruppe: C

C Termin: 17. Januar 2022

17. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Szeged , Ungarn

, Übertragung: Eurosport 1 und im ZDF -Stream

Handball-EM 2022: Das sind die Mannschaften der Gruppe C

In Gruppe C der Handball-Europameisterschaft spielen Frankreich, Serbien, Ukraine und Kroatien gegeneinander. Das Spiel Frankreich gegen Serbien findet am Montag, 17. Januar 2022, um 20.30 Uhr statt. Am 13. Januar 2022 hatte Serbien bereits ein Spiel gegen die Ukraine und Kroatien ein Spiel gegen Frankreich bestritten.

Hier sind die restlichen Spieltermine von Gruppe C bei der Handball-EM 2022:

Donnerstag, 13.01.2022, 18.00 Uhr: Serbien - Ukraine (31:23)

- (31:23) Donnerstag, 13.01.2022, 20.30 Uhr: Kroatien - Frankreich (22:27)

- (22:27) Samstag, 15.01.2022, 18.00 Uhr: Frankreich - Ukraine

- Samstag, 15.01.2022, 20.30 Uhr: Kroatien - Serbien

- Montag, 17.01.2022, 18.00 Uhr: Ukraine - Kroatien

- Montag, 17.01.2022, 20.30 Uhr: Frankreich - Serbien

Frankreich vs. Serbien: Das ist die bisherige Bilanz

In der Vergangenheit sind Frankreich und Serbien beim Handball sechs Mal aufeinander getroffen. Frankreich hatte bei fast allen Begegnungen die Nase vorne. In fünf von sechs Spielen konnten die französischen Handballer gegen das Team aus Serbien gewinnen. Nur in einem Spiel schaffte die serbische Mannschaft den Sieg gegen Frankreich. Ob die Handballer aus Frankreich auch bei der Europameisterschaft 2022 gegen die serbische Mannschaft gewinnen können?

Insgesamt sieht das Torverhältnis zwischen Frankreich und Serbien wie folgt aus: Frankreich hat 159 Mal in das serbische Tor getroffen. Serbien schaffte insgesamt 127 Tore gegen Frankreich.