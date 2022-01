Montenegro - Frankreich: Übertragung und Termin in der Handball-EM 2022

Montenegro trifft in der Handball-EM 2022 auf Frankreich. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung.

Die Europameisterschaft des Handballs findet 2022 nun schon zum 15. Mal statt. Insgesamt 24 Nationen sind in diesem Mal mit dabei und kämpfen vom 13. bis zum 30. Januar diesen Jahres um den Titel. Ungarn und die Slowakei sind die beiden Länder, in denen die insgesamt 65 Spiele in dieser Saison ausgetragen werden.

Der Aufbau der Handball-Europameisterschaft ist simpel: Die 24 teilnehmenden Länder werden zu Beginn in insgesamt sechs Gruppen eingeteilt und treten gruppenintern jeweils gegeneinander an. Die jeweils Erstplatzierten aller Gruppen sind somit für die Hauptrunde qualifiziert, die ebenfalls in zwei Gruppen aufgeteilt wird, die gegeneinander spielen. Die beiden Erstplatzierten aus diesen ziehen dann ins Halbfinale ein und der Wettbewerb endet schließlich mit dem Finalspiel.

Bei der Handball-EM 2022 sind auch die beiden Nationen Montenegro und Frankreich mit dabei und treten in Gruppe I gegeneinander an. Hier ein Überblick über die Mannschaften, die auch in dieser Gruppe sind. Die erspielte Punktzahl kann sich, nachdem dies nur eine Momentaufnahme ist, jederzeit ändern.

1. Platz: Frankreich mit 4 Punkten

mit 4 Punkten 2. Platz: Dänemark mit 4 Punkten

mit 4 Punkten 3. Platz: Island mit 2 Punkten

mit 2 Punkten 4. Platz: Montenegro mit 2 Punkten

mit 2 Punkten 5. Platz: Niederlande mit 0 Punkten

mit 0 Punkten 6. Platz: Kroatien mit 0 Punkten

Sie möchten wissen, wann das Spiel zwischen Montenegro und Frankreich im Fernsehen läuft und wie Sie es live ansehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung für Sie zusammen getragen.

Montenegro - Frankreich: Termin und Uhrzeit in der Handball-EM 2022

Der Termin für die Handball-Partie zwischen Montenegro und Frankreich während der Europameisterschaft in diesem Jahr ist festgelegt auf Montag, den 24. Januar 2022. Gespielt wird um 20.30 Uhr, und zwar in der ungarischen Landeshaupstadt Budapest.

Hier haben wir die wichtigsten Informationen zum Spiel für Sie zusammen gefasst:

Termin: Montag, 24. Januar 2022, 6. Spieltag der Handball-Europameisterschaft in 2022

Montag, 24. Januar 2022, 6. Spieltag der in 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: MVM Dome, Budapest ( Ungarn )

MVM Dome, Budapest ( ) Übertragung: Eurosport 1

So sehen Sie die Handball-EM 2022: Übertragung Montenegro gegen Frankreich

Die beiden Free-TV-Sender ARD und ZDF haben sich beide Übertragungsrechte für die diesjährige Handball-Europameisterschaft der Saison 2022 gesichert, doch sie sind nicht die einzigen, die für eine Ausstrahlung zuständig sein werden.

Auch Eurosport 1 zeigt einige der Spiele - so auch die Partie zwischen Montenegro und Frankreich in der Hauptrunde, die aktuell statt findet. Die Partie zwischen den beiden Mannschaften vom 24. Januar 2022 um 20.30 Uhr wird also für Sie live im Fernsehen zu sehen sein.

Montenegro gegen Frankreich: Bilanz beider Mannschaften

In der Vergangenheit trafen die beiden Mannschaften aus Montenegro und Frankreich nur ein einziges Mal aufeinander:

13. Januar 2013 - 32:20 für Frankreich

In der aktuellen Tabelle aus Gruppe I in der Hauptrunde, der beide Mannschaften angehören, befindet sich Frankreich derzeit mit 4 Punkten auf dem ersten Platz, während Montenegro mit 2 Punkten auf Platz 4 liegt.