Spanien gegen Norwegen bei der Handball-EM 2022: Infos zu Übertragung und Termin

Das Spiel zwischen Spanien und Norwegen bei der Handball-EM 2022 steht an. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin, Uhrzeit und Bilanz.

Die Handball-EM 2022 ist bereits in vollem Gange. Zahlreiche Partien wurden bereits gespielt. Die diesjährige Europameisterschaft im Handball wird in zwei Ländern ausgetragen. Aufgeteilt wurden die Spiele auf Ungarn und die Slowakei. Das nächste Spiel, das ansteht, ist zwischen Spanien und Norwegen. Dieses Spiel ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften.

Möchten Sie gerne wissen, wann und wo Sie die Partie zwischen Spanien und Norwegen in der Handball-Europameisterschaft verfolgen können, ob es eine Übertragung live im Free-TV und Stream gibt und wie sich die beiden Teams bisher geschlagen haben? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. Dieser Artikel liefert Ihnen alle nötigen Informationen rund um Übertragung live im Free-TV und Stream, Termin und Uhrzeit. Am Ende erwartet Sie eine Bilanz der bisherigen Aufeinandertreffen.

Spanien gegen Norwegen live: Handball-Übertragung im Free-TV und Stream

Das Spiel zwischen Spanien und Norwegen wird im Free-TV zu sehen sein. In diesem Jahr werden einige Handballspiele auf Eurosport 1 übertragen. So wird auch die Begegnung zwischen Spanien und Norwegen beim Sender Eurosport 1 ausgestrahlt. Hier gibt es eine Übersicht zur Übertragung:

Übertragung im Free-TV: Eurosport 1

1 Übertragung im Stream: Eurosport , Sportdeutschland.tv.

Handball-EM 2022 mit Spanien gegen Norwegen: Termin und Uhrzeit

Das Spiel der Handball-Europameisterschaft wird am 23. Januar 2022 stattfinden. Beginn ist um 20.30 Uhr. In diesem Jahr werden die Spiele in zwei Ländern ausgetragen - in Ungarn und der Slowakei. Die Spiele der Vorrunde finden abwechselnd in Ungarn und der Slowakei statt. In Bratislava und Budapest finden die Hauptrunden statt.

Hier gibt es eine Übersicht:

Spiel: Spanien vs. Norwegen , Handball-EM

vs. , Übertragung: Eurosport 1 (Free-TV), Stream: Eurosport 1, Sportdeutschland.tv.

1 (Free-TV), Stream: 1, Sportdeutschland.tv. Termin: 23. Januar 2022

23. Januar 2022 Uhrzeit : 20.30 Uhr

Spanien - Norwegen: Bisherige Bilanz

Die Partie in dieser Handball-Europameisterschaft ist nicht die erste Begegnung zwischen Spanien und Norwegen. Allein bei Weltmeisterschaften trafen die beiden Teams schon vier mal aufeinander - siegen konnte hier immer Spanien. Auch in den vergangenen Europameisterschaften ging immer Spanien als Sieger vom Spielfeld. 2014 gewannen die Spanier mit 27:25 gegen Norwegen. Norwegen verliert 2000 mit 21:25 gegen Spanien. Hier gibt es eine Übersicht über die Ergebnisse der vergangenen Spiele (Quelle: kicker.de)

14. Januar 2014, Norwegen - Spanien : 25:27

- : 25:27 22. Januar 2000, Norwegen - Spanien : 21:25

- : 21:25 27. Januar 2021, Spanien - Norwegen : 31:26

- : 31:26 22. Januar 2011, Spanien - Norwegen : 32:27

- : 32:27 03. Februar 2005, Spanien - Norwegen : 31:24

- : 31:24 31. Januar 2001, Spanien - Norwegen : 28:23

Spanien spielte eine perfekte Vorrunde und fuhr drei Siege ein. Gegen Tschechien gewannen die Spanier mit 28:25, die Schweden verloren mit 32:28 und gegen Bosnien Herzegovina endete das Spiel mit 28:24 für Spanien. Norwegen verlor mit 22:23 gegen Russland, holte aber dennoch zwei Siege in der Vorrunde. Gegen die Slowakei gelang es Norwegen mit 35:25 zu siegen. Auch Litauen besiegten sie souverän mit 35:29.

Hier gibt es eine Übersicht:

Spanien:

Spanien - Tschechien : 28:25

- : 28:25 Spanien - Schweden: 32: 28

- Schweden: 32: 28 Bosnien Herzegovina - Spanien : 24:28

Norwegen:

Norwegen - Slowakei : 35:25

- : 35:25 Norwegen - Russland : 22:23

- : 22:23 Litauen - Norwegen : 29:35