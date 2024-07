Melsunger Quali-Hinspiel in European League terminiert

Das Hinspiel in der Qualifikation zur Gruppenphase der European League zwischen der MT Melsungen und dem norwegischen Club Elverum Handball findet am 31. August statt. Das teilte der Handball-Bundesligist mit. Anwurfzeit in der Rothenbachhalle Kassel ist um 18.30 Uhr.

Der genaue Termin für das Rückspiel in Skandinavien am Wochenende danach ist noch nicht bekannt. Das Ziel heißt Europa, das Ziel heißt Gruppenphase, hieß es vom Verein. Daher appellierte MT-Sportvorstand Michael Allendorf an die Anhänger: «Wir brauchen unsere Fans als achten Mann. Wir brauchen eine volle Hütte.»

Aus diesem Grund bietet die MT die Tickets günstiger als in der Bundesliga und nur in zwei Preisgruppen an. Eine Einzelkarte in der höchsten Kategorie kostet 20 Euro, Kinder und Jugendliche ab 7 bis einschließlich 17 Jahren zahlen 10 Euro. In der zweiten Kategorie kosten die Eintrittskarten 13 bzw. 8 Euro.

Der Kartenvorverkauf gegen das vom ehemaligen norwegischen Nationalspieler und langjährigen Bundesliga-Profi Børge Lund trainierte Team hat bereits begonnen.

Icon Vergrößern Michael Allendorf hofft auf breite Fan-Unterstützung bei der European-League-Quali. Foto: Swen Pförtner/dpa Icon Schließen Schließen Michael Allendorf hofft auf breite Fan-Unterstützung bei der European-League-Quali. Foto: Swen Pförtner/dpa