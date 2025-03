Knorr mit nach Österreich gereist - Kohlbacher fällt aus

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kann im ersten der beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich offenbar noch auf einen Einsatz von Juri Knorr hoffen. Der zuletzt erkrankte Spielmacher trat die Reise nach Wien an, wie der Deutsche Handballbund einen Tag vor dem Spiel am Donnerstag (18.00 Uhr/zdf.de und Dyn) mitteilte.

Dagegen fällt Jannik Kohlbacher wegen eines über Nacht aufgetretenen Infekts kurzfristig aus. Der Kreisläufer ist laut Verband in Hannover geblieben. «Diese Nachricht kam für uns überraschend. Wir warten jetzt ab, wie der weitere Verlauf bei Jannik ist», sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton. Das DHB-Team flog mit insgesamt 16 Spielern nach Österreich. Das Rückspiel findet schon am Samstag in Hannover statt.

Nicht der einzige Ausfall

Bundestrainer Alfred Gislason muss bereits einige Ausfälle verdauen. Kreisläufer Justus Fischer fehlt verletzt, im Rückraum fällt der angeschlagene Renars Uscins zumindest am Donnerstag aus. Für den Jungstar könnte der nachnominierte Miro Schluroff im rechten Rückraum auflaufen.

Nach Erfolgen gegen die Schweiz und die Türkei führt die deutsche Mannschaft seine Qualifikationsgruppe an. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe sind sicher für die EM 2026 qualifiziert. Auch die vier besten Drittplatzierten aus den insgesamt acht Qualifikationsgruppen sind in Dänemark, Norwegen und Schweden dabei.

Der angeschlagene Juri Knorr ist mit nach Österreich gereist. Foto: Soeren Stache/dpa