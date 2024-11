Rückraumspieler Mensing fehlt Melsungen mehrere Wochen

Die MT Melsungen muss in den kommenden Wochen auf Rückraumspieler Aaron Mensing verzichten. Wie der Tabellenführer der Handball-Bundesliga mitteilte, zog sich der 27-Jährige bei der Niederlage am vergangenen Freitag gegen den ThSV Eisenach (31:32) eine Bandverletzung im Sprunggelenk zu.

Der dänische Nationalspieler fehlt der MT damit auch am letzten Spieltag der Gruppenphase in der European League am Dienstagabend (20.45 Uhr/Dyn) beim nordmazedonischen Club Vardar Skopje. Für Mensing rückt Förderkaderspieler Tom Wolf ins Aufgebot.

Schon vor der Partie stehen die Hessen als Gruppenerster fest. Sie sind somit für die Hauptrunde qualifiziert, in der es unter anderem zu zwei Duellen mit dem deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel kommen wird.