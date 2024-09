SC Magdeburg quält sich ins Halbfinale der Club-WM

Der SC Magdeburg hat auf dem Weg zum möglichen vierten Titel in Serie bei der Club-Weltmeisterschaft den Halbfinaleinzug geschafft. Gegen den saudischen Asienmeister Khaleej Club siegten die Elbestädter trotz lange schwacher Leistung mit 35:28 (15:14). Bester SCM-Werfer war Isak Persson mit neun Toren. Mit dem Sieg sicherte sich der SCM den Gruppensieg in der Staffel C.

Magdeburg startete gut, führte mit 2:0, doch dann drehte der Asienmeister die Partie, weil der SCM einige Angriffe in Serie ausließ. Im Anschluss bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe - und holte sich die Führung zurück. Mehr als zwei Tore betrug der Vorsprung der Elbestädter aber nie. So konnte der Asienmeister vom Persischen Golf erneut ausgleichen.

Magdeburg zeigte immer wieder Konzentrationsmängel, machte zu viele Fehler. Eine Überzahl nutzte der Titelverteidiger, um wieder auf zwei Tore davonzuziehen, agierte dann aber erneut zu fahrig und geriet in Unterzahl sogar kurzzeitig in Rückstand. Nach 49 Minuten führte der SCM erstmals mit drei Treffern, hatte jetzt seine beste Phase in der Partie, baute den Vorsprung weiter aus. Im Halbfinale am 1. Oktober treffen die Magdeburger auf einen der anderen beiden Gruppensieger oder den besten Zweitplatzierten.