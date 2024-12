SC Magdeburg unterliegt trotz starker Leistung in Nantes

In seinem letzten Champions-League-Spiel des Jahres unterlag der SC Magdeburg beim französischen Vizemeister HBC Nantes mit 28:29 (15:11). Daniel Pettersson und Manuel Zehnder waren mit je sechs Treffern beste Schützen des SCM. In der Tabelle liegt Magdeburg auf Rang sechs, hat aber weiter Chancen aufs Achtelfinale.

Ohne zahlreiche Verletzte ging Magdeburg in das Duell, das in der Anfangsphase von viel Hektik geprägt war. Die nutzte allerdings Magdeburg für sich, führte früh mit fünf Toren (7:2/9. Minute). In Überzahl verkürzten die Gastgeber, doch Magdeburg blieb in der Partie, konnte das anfängliche Tempo allerdings nicht halten. Dennoch erkämpfte sich der SCM eine Halbzeitführung.

Auch nach dem Seitenwechsel hielten die Magdeburger, bei denen Pettersson im Trikot des verletzten Omar Ingi Magnusson agierte, die Führung. Erst als den Elbestädtern langsam die Kräfte ausgingen, kam Nantes zum Ausgleich (23:23/48.).

Magdeburg konnte nicht wie gewohnt wechseln, so stand etwa Magnus Saugstrup zwar im Kader, war aber nicht spielfähig. Magdeburg produzierte im Angriff zu viele Fehlwürfe, nach 51 Minuten führten die Gastgeber erstmals (25:26). Zehn Sekunden vor Schluss entschieden die Referees nach Videobeweis auf Stürmerfoul statt Siebenmeter für den SCM und so siegte Nantes knapp.