Männer- und Frauen-EM 2032 in Deutschland

Deutschland wird Co-Ausrichter der Handball-Europameisterschaften der Männer und Frauen im Jahr 2032. Das gab die Europäische Handballföderation (EHF) am Rande des Finalwochenendes der Frauen-EM in Wien bekannt. Bei den Männern wird Frankreich Partner des Deutschen Handballbundes (DHB) sein, das Turnier der Frauen wird gemeinsam mit Dänemark und Polen ausgetragen.

«Diese historische Doppelvergabe an den DHB ist auch ein Vertrauensbeweis in unsere organisatorische Leistungsfähigkeit und ein internationaler Dank an das herausragende, fachkundige und faire Publikum in den deutschen Arenen», sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann.

Kein Bewerber für das Frauen-Turnier im Jahr 2030

Vergeben wurde zudem das kontinentale Männer-Turnier für das Jahr 2030. Gespielt wird in Tschechien, Polen und Dänemark. Für die Frauen-Konkurrenz gab es keine Bewerber. Der Ausrichter wird nun von der EHF gesucht.

Deutschland war zuletzt im Januar dieses Jahres Gastgeber der Männer-EM. Es folgen gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM 2025 sowie die Männer-WM 2027 als alleiniger Ausrichter und 2029 als Frankreichs Juniorpartner.