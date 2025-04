Viertelfinale erreicht: SC Magdeburg schlägt Bukarest erneut

Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat souverän das Viertelfinale der Champions League erreicht. In Dessau siegten der SCM gegen den rumänischen Vertreter Dinamo Bukarest mit 35:29 (21:10). Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson mit acht Toren. Bereits das Hinspiel hatte der Club aus Sachsen-Anhalt 30:26 gewonnen, trifft nun auf Ungarns Meister Veszprém. Das Hinspiel findet am 23. oder 24. April in Magdeburg statt.

Im Hinspiel hatte der SCM nach deutlicher Führung mit 30:26 gewonnen. Dinamo begann mit einer offensiven Deckung, um Magdeburg von der Nahwurfzone fernzuhalten. Magdeburg kam dennoch gut ins Spiel, führte früh klar und zwang die Gäste zur ersten Auszeit (5:1/6. Minute). Wie im Hinspiel nahm die SCM-Abwehr den Rumänen viele Bälle ab und vorn zeigte sich Magdeburg konsequent, baute die Führung aus (12:5/17.). Zur Pause lag der SCM mit elf Treffern vorn.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schluderte der SCM im Abschluss, vergab die ersten Angriffe, sodass Bukarest verkürzte (21:14/35.). In Überzahl fing sich der SCM aber wieder und stellte auf zehn Treffer Differenz. Die Partie war damit entschieden, doch Trainer Bennet Wiegert forderte von seinem Team in einer Auszeit (28:20/44.), auch die zweite Halbzeit zu gewinnen, «weil ihr es euch verdient habt». Dass das am Ende nicht klappte, dürfte angesichts des Weiterkommens zu verschmerzen sein.

Icon Vergrößern Omar Ingi Magnusson (M) war gegen Bukarest bester Magdeburger Werfer, traf acht Mal Foto: Hendrik Schmidt/dpa Icon Schließen Schließen Omar Ingi Magnusson (M) war gegen Bukarest bester Magdeburger Werfer, traf acht Mal Foto: Hendrik Schmidt/dpa