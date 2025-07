Wetzlar holt kroatischen Nationalspieler

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat den kroatischen Nationalspieler Nikola Grahovac verpflichtet. Der Kreisläufer wechselt im Sommer vom ungarischen Topclub KC Veszprém nach Mittelhessen und erhält in Wetzlar einen Zweijahresvertrag, wie die HSG mitteilte.

Grahovac soll vor allem die Defensive der Wetzlarer stärken. «Mit 26 Jahren bringt Nikola schon einiges an Erfahrung mit, ist aber immer noch in einem Alter, wo er sich noch weiter verbessern kann. Er hat sich in den vergangenen Jahren als Spieler sehr gut entwickelt und wird eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen», sagte Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter der HSG, laut Mitteilung.

Grahovac hat Bock auf die Bundesliga

Grahovac war im vergangenen Sommer vom Bundesliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten nach Veszprém gewechselt. «Das eine Jahr Bundesliga hat bei mir Lust auf mehr gemacht», sagte Grahovac, der unter anderem bei den Olympischen Spielen in Paris im Kader der kroatischen Nationalmannschaft stand.