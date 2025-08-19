Icon Menü
Handel: Einzelhandel verbucht Umsatzplus – weniger Beschäftigte

Handel

Einzelhandel verbucht Umsatzplus – weniger Beschäftigte

Bücher, Spielwaren und Sportartikel verkaufen sich in hessischen Läden insgesamt schlechter. Manche andere Händler können sich dagegen die Hände reiben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Auch in Hessen hat der Onlinehandel zugelegt. (Symbolbild)
    Auch in Hessen hat der Onlinehandel zugelegt. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

    Kräftiger klingelnde Kassen: Die realen Umsätze des hessischen Einzelhandels sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent gestiegen. Zugleich sank die Zahl seiner Beschäftigten um 1,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Absolute Zahlen nannte es nicht.

    Besonders stark zogen die realen Umsätze mit plus 14,9 Prozent im Bereich Onlinehandel, Versandhäuser und Haustürverkauf in Hessen an. Einen merklichen Rückgang der realen Erlöse im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es hingegen mit minus 6,8 Prozent im Bereich Verlagsprodukte wie etwa Bücher und Zeitschriften, Sportausrüstungen und Spielwaren in Geschäften.

