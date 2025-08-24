Icon Menü
Handel und Innenstädte: «Heimat Shoppen» soll Leben in Hessens Innenstädte bringen

Handel und Innenstädte

«Heimat Shoppen» soll Leben in Hessens Innenstädte bringen

Aktionen und Angebote sollen das Einkaufen vor Ort stärken. Warum die Kampagne für Innenstädte wichtig ist.
Von dpa
    Der Einzelhandel belebt die Innenstädte. Mit einer Kampagne rückt der hessische Handel das Einkaufen vor Ort in den Mittelpunkt. (Archivfoto)
    Der Einzelhandel belebt die Innenstädte. Mit einer Kampagne rückt der hessische Handel das Einkaufen vor Ort in den Mittelpunkt. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa

    Mit Aktionen, besonderen Angeboten und einer Tour durch zahlreiche Städte wollen Hessens Industrie- und Handelskammern in diesem Jahr erneut Aufmerksamkeit auf das Einkaufen vor Ort lenken. Die Kampagne «Heimat Shoppen» rückt dabei die Rolle von Handel, Gastronomie und Dienstleistungen für attraktive Innenstädte in den Mittelpunkt.

    Höhepunkt sind die Aktionstage am 12. und 13. September. In einigen hessischen Städten hat die diesjährige Kampagne schon begonnen, in anderen steht sie unmittelbar bevor. In Frankfurt stellt die Industrie- und Handelskammer (IHK) der größten hessischen Stadt ihr Programm an diesem Montag (25. August) vor.

    Belebung der Städte und PR für den lokalen Einzelhandel

    Die Aktion soll die Bedeutung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen für lebendige Innenstädte hervorheben. «Neben der unmittelbaren Belebung zielt «Heimat Shoppen» vor allem auf den PR-Effekt für den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie ab», sagte Amir Nimer von der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern. Dort läuft die Aktion seit 2021, im vergangenen Jahr machten 22 Kommunen mit.

    Auch die IHK Kassel-Marburg, die seit 2017 dabei ist, sieht positive Effekte. Händler hätten von hoher Resonanz und spürbar belebten Innenstädten berichtet, erklärte Sprecher Thomas Rudolff.

