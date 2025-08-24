«Heimat Shoppen» soll Leben in Hessens Innenstädte bringen

Mit Aktionen, besonderen Angeboten und einer Tour durch zahlreiche Städte wollen Hessens Industrie- und Handelskammern in diesem Jahr erneut Aufmerksamkeit auf das Einkaufen vor Ort lenken. Die Kampagne «Heimat Shoppen» rückt dabei die Rolle von Handel, Gastronomie und Dienstleistungen für attraktive Innenstädte in den Mittelpunkt.

Höhepunkt sind die Aktionstage am 12. und 13. September. In einigen hessischen Städten hat die diesjährige Kampagne schon begonnen, in anderen steht sie unmittelbar bevor. In Frankfurt stellt die Industrie- und Handelskammer (IHK) der größten hessischen Stadt ihr Programm an diesem Montag (25. August) vor.

Belebung der Städte und PR für den lokalen Einzelhandel

Die Aktion soll die Bedeutung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen für lebendige Innenstädte hervorheben. «Neben der unmittelbaren Belebung zielt «Heimat Shoppen» vor allem auf den PR-Effekt für den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie ab», sagte Amir Nimer von der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern. Dort läuft die Aktion seit 2021, im vergangenen Jahr machten 22 Kommunen mit.

Auch die IHK Kassel-Marburg, die seit 2017 dabei ist, sieht positive Effekte. Händler hätten von hoher Resonanz und spürbar belebten Innenstädten berichtet, erklärte Sprecher Thomas Rudolff.