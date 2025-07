Unbekannte schlagen auf 16-jähriges Pärchen ein

Unbekannte haben in Stuttgart auf ein 16-jähriges Pärchen eingeschlagen. Zuvor soll der Haupttäter die Handtasche der 16-Jährigen in einem Biergarten gestohlen haben, teilte die Polizei mit. Als sie den Diebstahl bemerkte und die Tasche zurückforderte, schlug er ihr ins Gesicht. Der Freund kam daraufhin zu Hilfe und wurde von einer etwa 15-köpfigen Gruppe mit Fäusten geschlagen. Die Täter flüchteten in der Nacht zum Samstag mit der gestohlenen Tasche.

