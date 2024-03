Handy nachts ausschalten: Flugmodus reicht nicht - Warum?

Smartphones sollten regelmäßig ausgeschaltet werden. Insbesondere nachts wird dazu geraten. Doch warum ist das so und reicht der Flugmodus nicht aus?

Das Smartphone ist für die meisten Menschen ein ständiger Begleiter. Nachrichten und Anrufe werden rund um die Uhr beantwortet, E-Mails mit einem schnellen Handgriff abgerufen und auch für die Freizeit bietet das Handy jede Menge Optionen. Doch ist es gut, das Gerät 24 Stunden am Tag an sieben Tagen die Woche um sich zu haben? Sollten Nutzerinnen und Nutzer ihr Smartphone nachts lieber ausschalten, anstatt es neben dem Kopfkissen im Bett liegen zu haben?

Strahlenbelastung im Schlaf: Sollte das Handy nachts lieber aus sein?

Damit das Smartphone all das tut, was es soll, ist es auf Mobilfunk angewiesen. Darüber werden laut dem Bundesamt für Strahlenschutz (BFS) mit Hilfe hochfrequenter elektromagnetischer Felder Telefonate, Bilder, Musik, Internetdaten und andere Informationen übertragen. Ob Smartphones dabei auch Strahlung übertragen und ob diese schädlich, ist noch nicht abschließend geklärt.

Das BFS schreibt: "Nach dem jetzigen Stand von Wissenschaft und Technik geht vom Mobilfunk keine gesundheitliche Gefahr aus. Für eine abschließende Beurteilung von Langzeitwirkungen ist die Technologie allerdings noch zu jung." Weil noch nicht alle Fragen geklärt seien, rät das Bundesamt die Vorsorge nicht außer Acht zu lassen. Dementsprechend sollten Nutzerinnen und Nutzer ihre Exposition möglichst gering halten.

Dafür muss das Smartphone nachts nicht unbedingt aus sein oder sich im Flugmodus befinden, aber es sollte in ausreichend großem Abstand aufbewahrt werden. Aber: Wird das Handy nachts trotzdem ausgeschaltet, minimiert sich die Strahlenbelastung laut fitforfun.de um ein Vielfaches.

Handy nachts ausschalten: Schläft man ohne Smartphone gesünder?

Laut einer Studie der International School of Management (ISM) in Hamburg wirken sich bewusste Auszeiten vom Smartphone positiv auf die psychische Erholung aus. Denn bei regelmäßigen Pausen nehme das Verlangen nach dem Handy ab, das Abschalten von der Arbeit gelinge besser und es falle leichter zu regenerieren.

Ist das Smartphone nachts aus oder im Flugmodus könnte sich das also auch auf den Schlaf und damit auf den allgemeinen Gesundheitszustand auswirken. Laut der AOK haben verschiedene Studien belegt, dass guter Schlaf die Regeneration fördert. So stärke ausreichend Schlaf etwa das Herz, halte das Immunsystem fit, fördere den Muskelaufbau, steigere die Leistungsfähigkeit und mehr.

Handy nachts ausschalten: Hilft das auch der Technik im Smartphone?

Den Experten der Technikseite chip.de zufolge wirkt sich ein ausgeschaltetes Handy in der Nacht nicht nur positiv auf die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer aus, auch für das Smartphone bringt das Vorteile, denn Pausen sind gut für die Akku-Laufzeit und für das Betriebssystem.

Vor dem Zubettgehen hängen viele Menschen ihr Handy ans Ladekabel, damit es am nächsten Tag wieder einsatzbereit ist. Laut chip.de schaden zu lange Ladezeiten aber dem Akku beziehungsweise den Lithium-Ionen-Batterien im Inneren des Handys und mindern ihre Kapazität. Über lange Sicht hält der Akku dann nicht mehr so lange und das Smartphone muss immer öfter aufgeladen werden.

Nachts sollte es also nicht geladen werden und damit das Handy im Ruhemodus nicht noch zusätzlich Strom verbraucht, etwa weil Apps im Hintergrund laufen oder das Smartphone durchgehend die Verbindung zu Funkmasten hält, raten die Experten es auszuschalten. Das schone den Akku und verlängere die Lebensdauer des Handys.

Darüberhinaus kommt das regelmäßige Ausschalten am Abend laut chip.de einem "Soft Reset" gleich. Dabei wird das Betriebssystem komplett heruntergefahren sowie alle laufenden Programme geschlossen, WLAN- und SIM-Verbindungen getrennt und der Arbeitsspeicher bereinigt. Auch könnten mit einem Soft Reset häufig kleinere Fehler behoben werden. Für beide Tipps reicht der Flugmodus nicht aus. Das Handy sollte nachts komplett ausgeschaltet werden.

Nachhaltigkeit: Ist das Handy nachts aus, hilft das auch der Lebensdauer des Geräts

Was der Technik im Smartphone hilft, verlängert auch die Lebensdauer des Geräts - und das hilft auch der Umwelt. Denn die meisten Menschen tauschen ihr Smartphone komplett aus, wenn der fest verbaute Akku kaputt geht oder nur noch sehr geringe Laufzeiten ermöglicht.

Laut chip.de halten viele Handys nur eine bestimmte Anzahl an Ladezyklen aus, bevor die Akkuleistung spürbar abnimmt. Nachhaltiger ist es also das Handy nachts auszuschalten, denn in dieser Zeit verbraucht es keinen Strom, muss weniger häufig aufgeladen werden und wird folglich auch länger genutzt bevor es ausgetauscht wird.