Staffel 4 von "Hanna": Kommt sie auf Amazon Prime Video?

Erscheint Staffel 4 von "Hanna" auf Amazon Prime Video? Oder wurde die Serie abgesetzt? Hier gibt es alle Informationen.

Die Serie "Hanna" erzählt von einem Mädchen, das isoliert von der ganzen Welt, in einem Wald alleine mit einem Mann, den sie für ihren Vater hält aufwächst. Sie soll zu einer Kämpferin ausgebildet werden, doch eines Tages kommt ihr die CIA auf die Schliche. Sie muss fliehen. Während ihrer Flucht, während welcher sie sich ständig verstecken muss, erfährt sie die Wahrheit über ihre Eltern und über den Mann, mit dem sie so lange alleine gelebt hat.

Während der Film "Wer ist Hanna?" sich ausschließlich mit der Jugend des Mädchens beschäftigt, erzählt die Serie die ganze Geschichte der ausgebildeten Killerin, von ihrer Kindheit bis sie erwachsen wird. Doch die ist nach drei Staffeln abgeschlossen. Daher hat Amazon Prime Video bekannt gegeben, dass eine Staffel 4 nicht geben wird. Wir haben alle weiteren Infos für Sie.

"Hanna", Staffel 4: Serie wurde abgesetzt

Wenn eine Geschichte zu Ende erzählt wurde, dann macht es keinen Sinn mehr, sie fortzusetzen. Ganz nach diesem Motto hat es sich auch mit der Amazon Prime Video-Serie "Hanna" und einer möglichen Staffel 4. Nach Showrunner David Farr endet die Geschichte um die junge, perfekt ausgebildete Killerin nach der 3. Staffel. In Staffel 1 ging es um die Kindheit der Protagonistin Hanna, in Staffel 2 um ihre Jugend und Staffel 3 beschäftigt sich mit dem Ende ihrer langen Reise. Somit ist die "Hanna"-Serie nun abgeschlossen, eine vierte Staffel wird nicht kommen, eine Tatsache, die auch schon von Anfang an so geplant war.

Doch noch müssen sich Fans nicht von der Serie verabschieden, denn Staffel 3 wurde erst im November diesen Jahres zum ersten Mal ausgestrahlt, wo sie außerdem noch weiterhin zum Ansehen zur Verfügung stehen wird.

Darum ging es in der Serie

Die Serie "Hanna" basiert auf dem gleichnamigen Film "Wer ist Hanna?", der von der 15-jährigen Hanna handelt, die isoliert vom Rest der Welt mit ihrem vermeintlichen Vater mitten im Wald lebt und von ihm zur absoluten Killermaschine ausgebildet wird. Von heute auf morgen ist die CIA hinter ihr her und bei ihrer Flucht erfährt sie die ganze Wahrheit über ihre wirklichen Eltern.

Die Serie zum Film beschäftigt sich nicht nur mit der jugendlichen Hanna, sondern mit ihrer kompletten Kindheit, Jugend und dem Ende ihrer Reise. Hier werden zahlreiche Hintergründe über ihr Leben, ihre wahren Eltern und was die CIA so wirklich von ihr will, aufgedeckt. In allen drei Staffeln müssen sich Hanna, wie auch Erik (der Mann, der mit ihr im Wald lebte) vor den Ermittlern verstecken und auf ihrer Flucht lernen sie viele neue Menschen kennen und decken zahlreiche Geheimnisse auf.