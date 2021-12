Hannover 96 - HSV: So sehen Sie die 2. Liga live im TV und Stream

Hannover 96 spielt in der 2. Bundesliga heute gegen den HSV. Wir haben hier alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Liveticker, Termin und Uhrzeit für Sie.

Die 2. Bundesliga 2021/22 hat am 23. Juli 2021 mit dem Spiel zwischen Schalke gegen Hamburg begonnen und soll im nächsten Jahr, am 24. Mai 2022, enden. Insgesamt 18 Mannschaften nehmen an dem Sport-Wettkampf Teil, mit dem Ziel, den Titel zu holen und in die 1. Fußball-Bundesliga aufzusteigen. In diesem Rahmen treten auch Hannover 96 und der Hamburger SV gegeneinander an.

Sie möchten wissen, wann und wo Sie die Partie sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit, Liveticker, Übertragung im TV und Stream sowie eine Bilanz für Sie zusammen gefasst.

Wann spielt Hannover 96 gegen den HSV?: Termin und Uhrzeit

Der Termin für die Partie zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV in der 2. Bundesliga der diesjährigen Saison ist festgelegt auf Sonntag, den 5. Dezember 2021. Anstoß ist um 13.30 Uhr, gespielt wird in der niedersächsischen Hauptstadt, was den Hannoveranern einen Heimvorteil verschafft.

Hannover 96 gegen den HSV: Übertragung live im TV - Gibt es einen Stream?

Eine Übertragung der Spiele in der 2. Bundesliga 2021/22 im Free-TV ist in dieser Saison eher selten. Die Sender ARD, ZDF und Sport1 zeigen jeweils nur digitale Clips aller Partien - jedoch nie eine ganze. Nur Sat.1 überträgt ein paar davon.

Kostenpflichtig werden jedoch alle Spiele übertragen - und zwar vom Pay-TV-Sender Sky. Auch der Streamingdienst DAZN, dessen Kosten sich monatlich auf 14,99 Euro belaufen, zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele. Die Partie zwischen Hannover 96 und dem HSV gehört nicht zu jenen Spielen, die kostenlos zu sehen sein werden.

Hier haben wir die wichtigsten Informationen zur Partie für Sie zusammen gefasst:

Spiel: Hannover 96 gegen den Hamburger SV - 16. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen den - 16. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Sonntag, 5. Dezember 2021

Sonntag, 5. Dezember 2021 Uhrzeit : 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: HDI-Arena, Hannover

HDI-Arena, Übertragung im Pay-TV: Sky

Liveticker zu Hannover 96 - HSV: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Sie haben keine Möglichkeit, das Spiel zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV live im Fernsehen oder Stream zu verfolgen, möchten aber trotzdem auf dem neusten Stand bleiben? Dann bieten wir Ihnen die Lösung. Unser digitales Datencenter bietet Ihnen zu allen Spielen in der 2. Bundesliga 2021/22 immer den neusten Überblick über Platzierungen, Ergebnisse, Tore und Chancen. Außerdem können Sie über unseren Liveticker die Partie in Echtzeit mitverfolgen und bleiben so stets aktiv mit dabei.

Hannover 96 gegen den HSV: Eine Bilanz beider Vereine

In der Vergangenheit trafen die beiden Fußball-Mannschaften von Hannover 96 und dem Hamburger SV bereits einige Male aufeinander. Die Siege waren bisher recht durchschnittlich verteilt. Hier haben wir die letzten 8 Partien in der Bundesliga für Sie in der Übersicht:

1. November 2015 - 2:1 für Hannover 96

2. April 2016 - 3:0 für den HSV

15. September 2017 - 2:0 für Hannover 96

4. Februar 2018 - 1:1

1. September 2019 - 3:0 für den HSV

15. Februar 2020 - 1:1

5. Dezember 2020 - 1:0 für Hannover 96

4. April 2021 - 3:3

In der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison von 2021/22 liegt der HSV weiter vorne. Mit insgesamt 23 Punkten befindet sich der Hamburger Verein auf Platz 8, während Hannover 96 sich mit 14 Punkten auf Platz 16 und damit im untersten Drittel der Tabelle befindet.

