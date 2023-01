Straßenbahn erfasst Fußgänger und verletzt ihn tödlich

Schwerer Verkehrsunfall in Hannover: Eine Straßenbahn hat einen Fußgänger überrollt. Für diesen kam jede Hilfe zu spät.

In Hannover hat am Donnerstag eine Straßenbahn einen Fußgänger erfasst. Die Person trug tödliche Verletzungen davon, jede Hilfe kam zu spät. Das teilte die Polizei Hannover am Donnerstagmittag mit.

Hannover: Straßenbahn erfasst Fußgänger

Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Informationen über die Identität und das Alter des Fußgängers lagen ebenfalls nicht vor. Eine Polizeisprecherin teilte t-online lediglich mit, dass die Polizei und Rettungskräfte gegen 11.00 Uhr alarmiert wurden und zum Unfallort eilten. "Am Endpunkt Fasanenkrug hat eine Straßenbahn der Linie 9 einen Mann erfasst. Er starb noch am Unfallort", sagte die Sprecherin.

Ein Verkehrsunfalldienst befand sich bereits kurz nach dem Unglück vor Ort. Der Verkehr unterliegt wegen des Unfalls Einschränkungen. "Bahnen fahren zurzeit nur bis zum Betriebshof Buchholz. Ersatzverkehr nicht möglich", teilte das Verkehrsunternehmen Üstra auf Twitter mit. Wann der Verkehr wieder freigegeben werden kann, war zunächst unklar.