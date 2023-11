Moderator Hans Meiser ist tot

Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen gestorben. Er galt als Pionier der Talkshows.

Der Moderator und Fernsehjournalist Hans Meiser ist tot. Er ist bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) unerwartet an Herzversagen gestorben. Das bestätigte der Lübecker Radiosender Radio Wellenrausch auf Instagram. "Wir werden diesen großartigen Mann, Freund und Mitgründer unseres Senders Radio Wellenrausch nie vergessen! Danke Hans. Danke für alles", so der Sender. Er hinterlässt eine Frau, drei Kinder und drei Enkelkinder.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hans Meiser ist tot: Durchbruch als Radio-Moderator

Meiser wurde 1946 im niedersächsischen Bad Rothenfelde geboren. Bereits als Jugendlicher gründete er seinen ersten Radiosender Krankenhaus-Funk in Bad Cannstatt. Als Moderator feierte er 1970 beim SWF Pop Shop seinen Durchbruch. Ein Jahr später wechselte er als Nachrichtenredakteur in den deutschsprachigen Hörfunk von Radio Luxemburg.

Von 1984 bis 1992 trat er als Anchorman der Nachrichtensendung "7 vor 7" und " RTL aktuell" auf. 1988 rief er bei der Geiselnahme von Gladbeck als erster Journalist die Geiselnehmer in der Bankfiliale an und führte ein Interview mit ihnen.

Bei RTL moderierte Meiser zudem von 1992 bis 2006 die Sendung "Notruf" und die Talkshow "Hans Meiser". Der Erfolg dieser Sendung führte dazu, dass immer mehr Talkshows Einzug ins deutsche Fernsehen hielten. Von 1998 bis 2010 moderierte er gemeinsam mit Birgit Schrowange die Pannenshow "Life! Dumm gelaufen". Auch als Quizmaster war Meiser in der Sendung "Einundzwanzig" tätig. 2010 verlängerte RTL seine Verträge nicht mehr.

2017 machte Meiser mit veröffentlichtem Material auf einem umstrittenen Onlineportal, das mit Verschwörungstheorien und rechtspopulistischem Gedankengut in Verbindung gebracht wurde, Schlagzeilen. Auch dubiose Werbekampagnen schadeten seinem Image. "Bevor ich Verschwörungstheoretiker bin, ist der Papst Mohammed persönlich", sagte Meiser damals dem Focus.

Hans Meiser gründete Radiosender

Meiser wollte bei Radio Wellenrausch, das er erst kürzlich zusammen mit Harald Thoma und Geschäftsmann Dietmar Baum gegründet hatte, sein Radio-Comeback feiern. "Der letzte Wunsch war von Hans, dass wir den Radiosender weiterführen und den schweren Start mit vielen Hürden meistern und nicht aufgeben. Die Motivation, den Spaß und das Ziel einen tollen Radiosender zu kreieren, darf nicht verloren gehen", schrieb der Sender auf Instagram. Nach Bekanntwerden dieser Tätigkeit trennte sich die Produktionsfirma von Jan Böhmermanns Sendung "Neo Magazin Royale" von Meiser. Er war damals unregelmäßig in der Show als Sidekick aufgetreten.