"Let's Dance" 2022: Hardy Krüger jr. musste schwere Schicksalsschläge verkraften

"Let's Dance" läuft seit Februar 2022 wieder im TV. Als Teilnehmer der diesjährigen Staffel war auch der Schauspieler Hardy Krüger jr mit dabei. Im Porträt stellen wir ihn vor.

"Let’s Dance" ist wieder mit neuen Ausgaben bei RTL zu sehen. Wie gewohnt müssen die unterschiedlichen prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in jeder Folge einen oder sogar mehrere Tänze darbieten. Vom Salsa über Tango bis hin zu Walzer ist alles mit dabei. Unterstützung erhalten die Promis von verschiedenen Profi-Tänzerinnen und -Tänzern. Diese coachen sie und arbeiten mit ihnen die zum jeweiligen Motto passende Choreographie aus.

Zu den Teilnehmern der 15. Staffel zählte in diesem Jahr unter anderem auch der Schauspieler und Buchautor Hardy Krüger jr. - zumindest so halbwegs. Nachdem der 53-jährige Schauspieler die zweite Woche Corona-positiv ist und nicht an den Shows teilnehmen kann, ist er aus " Let's Dance" ausgeschieden. Sein Aus bedeutet eine zweite Chance für Lilly zu Sayn-Wittgenstein, die nach Show 1 ausgeschieden war und nun wieder teilnehmen darf.

Sie möchten mehr über den Schauspieler Hardy Krüger jr. erfahren? Hier in unserem Porträt stellen wir Ihnen den Teilnehmer von "Let's Dance" 2022 genauer vor.

Hardy Krüger jr. bei "Let's Dance" 2022: Ein kurzer Steckbrief

In unserem Steckbrief finden Sie alle wichtigen Eckdaten zum Schauspieler Hardy Krüger jr. im Überblick:

Name: Hardy Krüger junior

Alter : 53 Jahre

: 53 Jahre Geburtsdatum : 9. Mai 1968

: 9. Mai 1968 Geburtsort : Lugano , Schweiz

: , Wohnort : Berlin

: Beruf : Schauspieler und Buchautor

: Schauspieler und Buchautor Größe: 1,87 Meter

1,87 Meter Social Media: @hardykruegerjr

"Let's Dance" 2022: Kandidat Hardy Krüger jr. im Porträt

Hardy Krüger jr. wird am 9. Mai 1968 in Lugano in der Schweiz geboren. Seine Eltern sind die italienische Malerin Francesca Marazzi und der deutsche Schauspieler Hardy Krüger. Seine frühe Kindheit verbringt Hardy Krüger jr. auf einer Farm in Tansania. Nach seinem Schulabschluss, den er auf einer internationalen Schule in Deutschland macht, absolviert er eine Ausbildung zu Bartender und Koch. 1989 beginnt er professionellen Schauspielunterricht in Los Angeles zu nehmen und ist nebenher für diverse amerikanische Fernsehformate tätig.

Im Jahr 1992 ergattert der junge Hardy eine Nebenrolle in der ARD-Serie "Nicht von schlechten Eltern" und ist dort über vier Jahre zu sehen. Parallel spielt er von 1993 bis 1997 in der ARD-Fernsehserie "Gegen den Wind" mit. In darauffolgenden Jahren wirkt Krüger an mehreren großen Filmproduktionen mit und ist unter anderem im Kinofilm "Asterix und Obelix gegen Caesar" oder dem Geschichtsepos "Stauffenberg" zu sehen. Außerdem hat er von 2006 bis 2013 eine Hauptrolle in der ZDF-Fernsehserie "Forsthaus Falkenau" inne. Neben der Schauspielerei ist Hardy Krüger jr. auch als Schriftsteller tätig. Sein aktuelles Werk "Wendepunkte" erschien im Herbst 2021.

Hardy Krüger jr. war lange Zeit alkoholabhängig

In der Vergangenheit ereilten den Schauspieler bereits diverse schlimme Schicksalsschläge. Im Alter von nur acht Monaten stirbt sein Sohn Paul-Luca im Jahr 2011 am plötzlichen Kindstod. Den Schmerz über den großen Verlust versucht der 50-Jährige mit Alkohol zu betäuben. Dadurch gerät sein Leben immer mehr außer Kontrolle.

Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice. Foto: Jörg Carstensen, dpa (Archivbild)

Es folgen diverse Entzüge in Kliniken und eine prägende Nahtoderfahrung, ausgelöst durch ein multiples Organversagen. Ein Weckruf für den 53-Jährigen. Seit mehreren Jahren ist Hardy nun trocken. 2018 heiratet er die PR-Agentin Alice Rößler und adoptiert im Jahr darauf ihre Tochter. Insgesamt hat Krüger jr. 5 Kinder aus drei verschiedenen Ehen.

Über sich selbst sagt der 53-Jährige, dass er kein guter Tänzer sei, doch sein Ziel war es, seiner Frau zu zeigen, dass man Rhythmusgefühl erlernen kann. Leider ist für ihn Corona-bedingt früh Schluss bei "Let's Dance" 2022. (AZ)