"Harry & Meghan" auf Netflix: Start-Termin und alle Infos zur Doku

Alle Infos zum Start der Doku "Harry & Meghan", zum Inhalt und zum Stream auf Netflix finden Sie hier. Außerdem liefern wir Ihnen einen Trailer.

Lange galt es das am besten gehütete Geheimnis der Streaming-Branche, wann die Doku-Miniserie "Harry & Meghan" bei Netflix erscheinen würde - jetzt ist die Katze aus dem Sack. Hier erfahren Sie alles Wesentliche zum Thema.

Start von "Harry & Meghan"

Netflix hat den Termin für den Start seiner Mini-Dokuserie bisher ein wenig verschleiert und bis vor Kurzem noch mit "demnächst" operiert. Wenn man allerdings den am Ende dieses Artikels ausgespielten Teaser zu Ende anschaut, erfährt man: Start der "Ausgabe I" ist am 8. Dezember 2022. Die "Ausgabe II" kündigt der Streamindienst für den 15. Dezember an. Eine "Ausgabe" besteht aus jeweils drei Episoden. Warum diese Geheimnistuerei über den Start-Termin? Sobald wir es rauskriegen, erfahren Sie es hier.

"Harry & Meghan" - Der Inhalt

Eine so tiefgreifende Dokumentation über Harry und Meghan, behauptet der Streaming-Dienst, habe es noch nie gegeben. In sechs Episoden wird die "andere Seite" (O-Ton Netflix) der Liebesgeschichte zwischen dem Herzog und der Herzogin von Sussex schonungslos aufgeblättert. Die Anfänge ihrer Liason kommen dabei ebenso ans Licht wie die vielfältigen Herausforderungen des Queen-Enkels (mittlerweile auch Königssohns) und seiner US-amerikanischen Ehefrau Meghan bei Hofe. Die Ober-Royals waren über die Ehe zwischen dem aufmüpfigen Prinzen und einer Schauspielerin mit Vergangenheit offenbar nicht sonderlich amused, wobei durchaus auch rassistische Bemerkungen über die Tochter einer afroamerikanischen Mutter gefallen sein sollen. Ihr Vater dahingegen hat deutsch-irische Wurzeln, aber ob das Meghan bei Hofe dienlich war?

Wie auch immer: Die beiden haben ihren Vollzeitjob bei der royalen "Firma" (Famillen-Spruch) mittlerweile gekündigt und sind in eine andere Form von Glamour-Branche eingestiegen: Die der Realtity-Stars, wobei sie - im Gegensatz zu den vielen deutschen C- bis X-Promis bei RTL und Sat.1 - tatsächlich Stars sind. Weltstars sogar, das muss man ihnen lassen. Netflix kündigt stolz "eine einmalige Serie über das meistdiskutierte Paar der Geschichte" an.

Produktion: Story Syndicate

In Zusammenarbeit mit Archewell Productions und Diamond Docs

Productions und Diamond Docs Regie: Liz Garbus

Ausführende Produzenten und Produzentinnen: Erica Sashin, Mark Monroe , Dan Cogan , Liz Garbus, Ben Browning , Chanel Pysnik, Jon Bardin , Mala Chapple , Angus Wall

Stream von "Harry & Meghan" auf Netflix

Wenn Sie die Serie sehen möchten, müssen Sie Netflix abonnieren.

Der Streaming-Anbieter offeriert unterschiedliche Verträge zu Preisen zwischen 4,99 und 17,99 Euro pro Monat (Stand: Dezember 2022). Die Zahlen richten sich unter anderem danach, auf wie vielen Endgeräten man gleichzeitig streamen möchte. Außerdem geht es um die Bildqualität - die Auflösung beträgt wahlweise 720p, 1080p oder 4K+HDR. Man kann alle Inhalte auf dem Fernseher, dem Computer, dem Smartphone und dem Tablet abrufen und das Abo jederzeit kündigen. Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

"Harry & Meghan": Der Trailer

Netflix hat zu der Doku einen Trailer veröffentlicht. Hier ist er.