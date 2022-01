"Harry Potter 20th Anniversary": Sendetermin und Inhalt der Harry Potter Reunion

Die "Harry Potter"-Reunion ist in den USA bei HBO Max zu sehen und der Sendetermin steht fest. Wer ist für die Übertragung in Deutschland zuständig? Hier finden Sie die Infos.

Der Film " Harry Potter und der Stein der Weisen" ist am 23. November 2001 in Deutschland erschienen - nur etwa drei Jahre nach der Buchveröffentlichung. Mittlerweile sind alle Filme abgedreht, doch das Harry Potter Universum erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Zum 20-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung zeigt HBO Max nun ein Wiedersehen mit vielen Film-Stars mit dem Original-Titel "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts". Hier in diesem Artikel finden Sie den genauen Sendetermin der nostalgischen Harry Potter Ausgabe und weitere Infos zur Sendung.

"Harry Potter"-Reunion: Das ist der Sendetermin

In den USA sollten sich Fans von Harry Potter folgendes Datum im Kalender markieren: 1. Januar 2022. HBO Max zeigt das Special also an Neujahr im Stream.

Und in Deutschland? Sky hat angekündigt, dass "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" im TV und im Stream über Sky Ticket auch ab 1. Januar 2022 in Deutschland in der Originalfassung übertragen wird.

Video: dpa

Übertragung in Deutschland: Wo ist die "Harry Potter"-Reunion zu sehen?

HBO Max hatte 2021 auch für die beliebte Sendung "Friends" eine Reunion produziert, die bei Sky am gleichen Tag wie der US-Release in Deutschland zu sehen war (am 27. Mai 2021). Auch die Harry Potter Reunion wird zeitglich mit dem USA-Release in Deutschland zu sehen sein.

Sendetermin von "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" in Deutschland:

Samstag, 01.01.22, Sky (Originalfassung)

"Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" - Inhalt der Reunion: Welche Stars sind dabei?

Drei Stars dürfen selbstverständlich nicht fehlen: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger) und Rupert Grint (Ron Weasley). Auf ihrem Instagram-Account hat sich Emma Watson emotional zu der Reunion geäußert und ein Bild von den drei Schauspielern veröffenlicht. Im Post heißt es: "Harry Potter war mein Zuhause, meine Familie, meine Welt und Hermine ist (noch immer) meine Lieblings-Fantasy-Persönlichkeit." Sie beschreibt außerdem, wie stolz sie auf ihre Kollegen ist und wie sehr sie die Crew noch immer vermisst.

Viele offizielle Instagram-Accounts haben positiv auf den Post reagiert. Unter anderem Amazonprimevideo mit dem Kommentar: "This made my heart wingardium levioSAH." Alle eingefleischten Harry Potter Fans benötigen hierfür sicherlich keine Erkärung.

Neben den drei Protagonisten sind unter anderem folgende Schauspieler zu sehen: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis und Evanna Lynch. Autorin Joanne K. Rowling steht nicht auf der Teilnehmerliste und wird höchstwahrscheinlich in keinem Interview zur Reunion zu sehen sein. Im Internet wird spekuliert, dass womöglich fragwürdige Aussagen ihrerseits zur Transgender-Community zu einem Ausschluss geführt haben.

Fans können sich neben Making-Ofs zu allen Filmen auch auf neue Interviews mit dem oben genannten Cast und Kommentare der Schauspieler zu einzelnen Szenen einstellen.

"Harry Potter"-Reunion: Das ist der Trailer

Zu Beginn des Trailers wird passenderweise der Zeitumkehrer gezeigt. Einen deutschsprachigen Trailer gibt es noch nicht. Hier sehen Sie den Trailer im Original: