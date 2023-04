Kommt bald eine "Harry Potter"-Serie?

Die Faszination um Harry Potter und das Zauberuniversum ist nach wie vor ungebrochen. Medienberichten zufolge können sich Fans auf eine Serie freuen.

Gut 15 Jahre nach der Erscheinung des letzten Buches scheint die Faszination um Harry Potter ungebrochen. Medienberichten aus den USA zufolge könnte es nun für Fans einen Grund zur Freude geben: Warner Bros. Discovery soll über die Produktion einer Serie verhandeln und bereits kurz vor einer Vereinbarung stehen.

"Harry Potter"-Serie soll auf Büchern von J. K. Rowling basieren

Wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, soll die Serie direkt auf der Buchreihe von J. K. Rowling basieren. Damit wäre ein Spin-off des Zauberuniversums ähnlich wie der Kinofilm "Phantastische Tierwesen" ausgeschlossen. Jede einzelne Staffel soll stattdessen die Geschehnisse eines Buchs behandeln, was auf eine umfangreiche und lange Serie hindeutet.

Die "Harry Potter"-Serie soll offenbar bei dem Streamingdienst HBO Max laufen, der bald mit Discovery+ zusammengelegt werden und einen neuen Namen bekommen soll. HBO Max gab bislang keine Stellungnahme dazu ab. Der Zeitpunkt der Nachricht kommt für Warner Bros. Discovery sehr gelegen. Am 12. April soll eine Präsentation für Investoren und die Öffentlichkeit stattfinden. Dabei soll es unter anderem um die Integration von HBO Max und Discovery+ sowie das geplante Streamingangebot des Konzerns gehen.

"Harry Potter"-Serie: J. K. Rowling soll mitwirken

J. K. Rowling soll bei der Produktion auch eine Rolle Spielen – jedoch nicht in einer leitenden Position. Sie soll weder als Hauptautorin noch als Showrunnerin eingesetzt werden. Doch sie soll in Form einer kreativen Beteiligung an der Serie mitwirken.

Die Schriftstellerin steht seit Langem wegen kritischer Äußerungen über Transfrauen in der Kritik. Immer wieder hat sich die 57-Jährige gegen die gesellschaftliche und rechtliche Gleichstellung von Transfrauen mit solchen Frauen ausgesprochen, die bereits mit weiblichen Geschlechtsorganen geboren wurden. Ein Gesetz der schottischen Regionalregierung sieht vor, den oft langwierigen und bürokratischen Prozess der Geschlechtsanpassung in offiziellen Dokumenten zu vereinfachen. Kritiker wie Rowling warnen, das Gesetz erleichtere Männern den Zugang zu Räumen, in denen Frauen sich ausziehen und verwundbar sind.

