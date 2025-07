"Harry Potter"-Serie: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Bis 2019 hatte J.K. Rowling laut moviepilot.de noch klargestellt, dass es „keine Pläne“ für eine Fernsehserie zu Harry Potter gebe, und auch 2021 wurden entsprechende Spekulationen zurückgewiesen.

Am 12. April 2023 kam die Wende: Der dritte „Phantastische Tierwesen“-Film war 2022 weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hatte die Newt-Scamander-Reihe de facto zum Erliegen gebracht – selbst der Regisseur zweifelte an einer zeitnahen Fortsetzung der Spin-offs. Daraufhin suchten Warner und die Wizarding World nach neuen Konzepten, um die Marke lebendig zu halten, und gaben schließlich grünes Licht für eine Harry-Potter-Serie.

Was ist bisher dazu bekannt? Gibt es bereits einen Release-Termin und wurden schon die Schauspieler angekündigt? Wir haben alle Infos zum neuesten Projekt im "Harry Potter"-Universum für Sie.

Start der „Harry Potter“-Serie: Gibt es einen Release-Termin?

HBO hat bisher noch keinen genauen Termin für den Start der "Harry Potter"-Serie bekannt gegeben. Bei der Vorstellung einer "Harry Potter"-Ausstellung in München hatte Philippe Roucoule vom Medienunternehmen Warner Bros. Discovery jedoch ein Detail zum Release-Termin durchblicken lassen. Laut Roucoule solle die Serie im Jahr 2026 an den Start gehen, hieß es seinerzeit. Viel mehr ließ er sich nicht entlocken: "Wir werden stärker in die Bücher eintauchen. [...] Denn so sehr man sich bei einem Film auch bemüht, den Büchern gerecht zu werden, kann man doch nicht wirklich alles in seiner Fülle beschreiben", erzählte Roucoule in München. Wie das US-amerikanische Mediennetzwerk The Verge außerdem berichtet, soll die "Harry Potter"-Serie über zehn Jahre produziert werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Serie auch zehn Staffeln umfassen wird. Wie viele Staffeln es geben wird, ist offiziell noch immer unklar. Variety zufolge soll David Zaslav, der Chef von Warner Bros. Discovery, angedeutet haben, dass es sich um sieben Staffeln drehen würde. Damit würde es je eine Staffel pro „Harry Potter“-Buch geben, diese Rechnung hat sich inzwischen auch bestätigt.

Mittlerweile scheint allerdings klar: Es wird nichts mit 2026. Die Kollegen von moviepilot.de, die alles in allem erfreulich umfassend über die Mammut-Serie informieren, gießen Wasser in den Wein: „Obwohl zunächst die Hoffnung auf einem Start 2026 lag, wurde schließlich das Startdatum für 2027 angesetzt. Über das Jahr hinaus wurde ein Datum aber bisher nicht konkretisiert.“

Als Executive Producer (ausdrücklich nicht als Drehbuch-Autorin!) ist auch Potter-Schöpferin Joanne K. Rowling im Boot, die zuletzt aufgrund ihrer Äußerungen über Transmenschen vielfach kritisiert wurde. Laut ZDF hatten die Aussagen der Autorin bereits vor dem Release des Videospiels "Hogwarts Legacy" zu Kontroversen geführt – und das, obwohl Rowling nicht in die Entwicklung des Spiels involviert war. Es wurde sogar zum Boykott von "Hogwarts Legacy" aufgerufen, was den Verkaufszahlen des Spiels aber nicht schadete. Seit dem Release am 7. Februar 2023 wurden weltweit mehr als zwölf Millionen Exemplare verkauft.

Besetzung der „Harry Potter“-Serie: Diese Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zum Cast

Die Spekulationen haben ein Ende - hier kommt die von HBO veröffentlichte Besetzungsliste:

Hauptfiguren

Dominic McLaughlin als Harry Potter

Arabella Stanton als Hermine Granger

Alastair Stout als Ron Weasley

Hogwarts-Lehrkräfte

John Lithgow als Albus Dumbledore

Janet McTeer als Minerva McGonagall

Paapa Essiedu als Severus Snape

Nick Frost als Rubeus Hagrid

Luke Thallon als Quirinus Quirrell

Louise Brealey als Madam Hooch

Weitere Rollen

Paul Whitehouse als Argus Filch

Anton Lesser als Garrick Ollivander

Amos Kitson als Dudley Dursley

Rory Wilmot als Neville Longbottom

Katherine Parkinson als Molly Weasley

Johnny Flynn als Lucius Malfoy

Lox Pratt als Draco Malfoy

Bel Powley als Petunia Dursley

Daniel Rigby als Vernon Dursley

Leo Earley als Seamus Finnigan

Alessia Leoni als Parvati Patil

Sienna Moosah als Lavender Brown

Bertie Carvel als Cornelius Fudge

Im vergangenen September hatte HBO laut ZDF einen Castingaufruf gestartet, auf den sich rund 32.000 Kinder beworben. Laut Angaben des Senders sichtete das Team seitdem Videomaterial von bis zu 1.000 Kandidatinnen und Kandidaten. „Es war eine große Freude, so viele junge Talente zu entdecken“, erklärten Showrunnerin Francesca Gardiner und Produzent Mark Mylod. Bereits im Vorfeld hatten sich zudem mehrere namhafte Schauspieler für Nebenrollen verpflichten lassen - siehe oben.

„Harry Potter“-Serie: Was ist zur Handlung bekannt?

Details zur Handlung der Serie wurden noch nicht veröffentlicht. Worum es gehen wird, ist aber klar: Die "Harry Potter"-Serie wird sich sehr nah an den Büchern orientieren. In der Serien-Adaption haben die Produzenten die Möglichkeit, wesentlich detaillierter auf die wichtigsten Handlungsstränge der Bücher einzugehen. Geht man von zehn Folgen pro Staffel aus, wären das sieben bis 10 Stunden pro Buch.

Staffel 1 wird sich das erste "Harry Potter"-Buch namens "Der Stein der Weisen" vornehmen. Harry erfährt, dass er ein Zauberer ist, woraufhin sein bisheriges Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Doch nicht nur das: Er ist auch der Auserwählte, der die Schreckensherrschaft von Lord Voldemort beendet hat. Harry wird in der Zauberschule Hogwarts aufgenommen und sein Abenteuer in der Welt der Zauberei beginnt.

Und sonst so? Ein paar zusammenfassende Infos zur neuen "Harry Potter"-Serie

Harry Potter-Serie bei HBO – kompakte Übersicht

Im April 2023 wurde offiziell bestätigt, dass alle sieben Harry Potter-Bücher als Serie neu verfilmt werden.

Die Serie wird als Live-Action-Neuauflage produziert – jede Staffel widmet sich einem der sieben Romane.

Im Sommer 2025 begannen die Dreharbeiten; die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Staffel 1 und 2 entstehen direkt nacheinander, um Wartezeiten und Altersprobleme beim jungen Cast zu minimieren.

Für jede Staffel ist eine Produktionsdauer von etwa 10 bis 11 Monaten vorgesehen.

Innerhalb von zehn Jahren sollen alle sieben Staffeln erscheinen, damit die Kinderstars nicht zu schnell altern.

HBO übernimmt die Produktion in den USA, mit Streaming über Max (früher HBO Max ).

Noch ist unklar, ob und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird – Sky/WOW gelten als möglich.

Warner Bros. investierte rund 1 Milliarde Pfund in ein eigenes Set mit „Mini City“, Schule und neuem Ligusterweg 4.

Kreativteam

Für die Serie wird ein komplett neuer Cast besetzt, einschließlich Harry, Ron und Hermine.

Über 32.000 britische Kinder bewarben sich um die drei Hauptrollen – schließlich wurde das neue Trio ausgewählt.

Francesca Gardiner übernimmt als erfahrene Showrunnerin die kreative Leitung.

Regie bei der ersten Staffel führt Mark Mylod, bekannt durch Game of Thrones und The Menu.

J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin beteiligt, ebenso David Heyman und weitere Potter-erprobte Kräfte

Einblicke, Reaktionen & Rückkehr-Wünsche

Die Produktion verspricht von Anfang an eine diversere Besetzung als bisher.

HBO veröffentlichte einen stimmungsvollen Teaser mit Hogwarts-Silhouette und magischer Musik.

Im Mai 2025 stellte HBO den Hauptcast unkostümiert vor, im Juli folgte ein erstes Bild von Harry in Rolle.

Fans zeigten sich insgesamt positiv gegenüber dem neuen Cast und der Serien-Idee.

Daniel Radcliffe und Emma Watson haben eine Rückkehr ausgeschlossen, um dem Neustart Raum zu geben.

Die Weasley-Zwillinge, Tom Felton und Gary Oldman bekundeten Interesse an neuen Rollen im Serienuniversum.

Cast: Wer spielt, was bleibt, was wird anders?

Professor Albus Dumbledore: John Lithgow (bekannt aus „Dexter“) übernimmt die Rolle in allen sieben Staffeln. Er setzte sich gegen weitere Kandidaten durch, musste als US-Amerikaner einen britischen Akzent trainieren und bringt seinen Ruf als charismatischer Gegenspieler mit.

Professor Minerva McGonagall: Verkörpert von Janet McTeer (bekannt aus „Die Frau in Schwarz“), ist sie Gryffindors strenge, aber faire Hauslehrerin.

Professor Severus Snape: Paapa Essiedu (bekannt aus „I May Destroy You“ und „Black Doves“) spielt den Zaubertranklehrer, der hier bewusst in seinen frühen 30ern gezeigt wird.

Rubeus Hagrid: Nick Frost (bekannt aus „Hot Fuzz“) schlüpft in die Hagrid-Rolle und kündigt eine neue Interpretation an – ein „verlorenes, gewalttätiges Kind“ im Körper des Wildhüters.

Professor Quirinus Quirrell: Luke Thallon, bisher vor allem am Theater tätig, übernimmt die Rolle des nervösen Zauberlehrers.

Argus Filch: Paul Whitehouse (bekannt aus „Ghost Stories“) kehrt als mürrischer Hausmeister zurück – er hatte bereits einen kurzen Cameo-Auftritt in einem Harry-Potter-Film.

Molly Weasley: Rons warmherzige Mutter wird von Katherine Parkinson (bekannt aus „The IT Crowd“) verkörpert.

Petunia Dursley: Bel Powley (bekannt aus „The Diary of a Teenage Girl“) spielt Harrys strenge Tante; die Phoebe-Waller-Bridge-Gerüchte bestätigten sich nicht.

Vernon Dursley: Daniel Rigby (bekannt aus „Black Mirror“) mimt Harrys gestrengen Onkel.

Lucius Malfoy: Johnny Flynn (bekannt aus „Emma“) folgt auf Jason Isaacs, erhielt von ihm viel Lob und verspricht eine frische Interpretation des Lucius.

Cornelius Fudge: Als Zaubereiminister ist Bertie Carvel zu sehen.

Madam Hooch: Besenfluglehrerin auf Hogwarts’ Quidditch-Plätzen ist Louise Brealey (bekannt aus „Sherlock“).

Mr. Ollivander: Anton Lesser (bekannt aus „Game of Thrones“) verkauft Harry seinen ersten Zauberstab.

Trailer zur "Harry Potter"-Serie: Ein erster Teaser wurde veröffentlicht

In einem ersten Teaser hat HBO die neue „Harry Potter"-Serie angekündigt. Viele Infos sind im Teaser nicht enthalten, allerdings ist im Hintergrund das bekannte "Harry Potter"-Theme aus den Filmen zu hören - kommt die Film-Musik also auch in der Serie zum Einsatz?