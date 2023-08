"Love on Tour"

13:45 Uhr

Tour beendet: Harry Styles will nun großzügig spenden

Harry Styles spendet einen Teil seiner Tour-Einnahmen an Wohltätigkeitsorganisationen.

Über zwei Jahre zog Harry Styles mit der "Love on Tour"-Tournee über alle Kontinente. Mehrere Millionen Euro an Spenden sollen nun an Wohltätigkeitsorganisationen fließen.

Von Victoria Schmitz