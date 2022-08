Vorverkauf für Harry-Styles-Tour beginnt – hier gibt es Tickets

Im Jahr 2023 tourt Harry Styles durch Deutschland und Österreich. Tickets für die Konzerte des britischen Sängers sind ab heute im Pre Sale erhältlich.

Der britische Sänger und Songwirter Harry Styles tourt im Jahr 2023 durch Deutschland. Ab Freitag, den 2. September 2022, um 10.00 Uhr können Tickets für die Konzerte in München, Düsseldorf und Frankfurt ergattert werden. Schon vor dem Start des offiziellen Vorverkaufs bieten nun einige seriöse Anbieter am Mittwoch die Möglichkeit, Konzertkarten zu kaufen. Dafür müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden.

Harry Styles Pre-Sale: Tickets ab heute erhältlich

Der offizielle Vorverkauf für die Konzerte von Harry Styles startet am 2. September auf der Verkaufsplattform Eventim. Er beginnt um 10.00 Uhr. Schon ab Mittwoch, den 31. August, können ab ebenfalls 10.00 Uhr allerdings die ersten Tickets ergattert werden. Das ist sowohl durch die PayPal Prio Tickets als auch die Magenta Musik Prio Tickets möglich. Es geht dabei um die folgenden Konzerte, von denen drei in Deutschland und eines in Österreich stattfinden:

17.05.2023 in München , Olympiastadion

, Olympiastadion 27.06.2023 in Düsseldorf , Merkur Spiel-Arena

, Merkur Spiel-Arena 05.07.2023 in Frankfurt am Main , Deutsche Bank Park

, Park 08.07.2023 in Wien , Ernst-Happel-Stadion

Harry-Styles-Tour 2023: Hier gibt es Tickets

Um Tickets im Pre Sale zu ergattern, muss man entweder PayPal nutzen, oder einen Telekom-Vertrag haben. Und so funktioniert es.

PayPal Prio Tickets: Wer ein PayPal-Konto besitzt und mit diesem bezahlt, der kann sich die PayPal Prio Tickets ab Mittwoch hier schnappen. Der Verkauf wird durch eine Kooperation von PayPal und der Plattform Ticketmaster ermöglicht.

Magenta Musik Prio Tickets: Auch bei Magenta beginnt der Verkauf der Harry-Styles-Konzerttickets bereits am Mittwoch. Für den Vorverkauf dieser Magenta Musik Prio Tickets, wird ein Mobilfunkvertrag oder ein Festnetzvertrag bei der Telekom benötigt.

Wer weder einen Vertrag bei Telekom hat noch PayPal nutzt, der muss sich bis zum Donnerstag gedulden. Dann gehen Tickets für die Harry-Styles-Tour 2023 ab 10.00 Uhr bei Ticketmaster in den Pre Sale. Der offizielle Vorverkauf startet dann bei Eventim und Einkaufszentren und Theaterkassen. Dieser beginnt am Freitag um 10.00 Uhr.

