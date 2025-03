"Hart aber fair": Das sind Gäste und Thema heute am 17. März 2025

„Hart aber fair“ ist eine politische Talkshow, die seit über 20 Jahren im Programm der ARD zu sehen ist. Jeden Montag werden Themen rund um Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. Dabei werden vor allem Themen behandelt, die gesellschaftlich relevant sind.

Moderiert wird die Sendung wie immer von Louis Klamroth. In seiner Talkshow möchte er laut eigenen Angaben die Argumente seiner Gäste „durch gezieltes, und wenn es sein muss, hartnäckiges Nachfragen“ herausarbeiten. Nach den Bundestagswahlen im Februar 2025 stehen aktuell vor allem Fragen zur Zukunft Deutschlands im Mittelpunkt der politischen Diskussion.

Auch diesen Montag sind wieder sechs Menschen aus verschiedenen Bereichen bereit, über ein politisches Thema zu sprechen. Welche Gäste das sind, welches Thema konkret behandelt wird und weitere Infos rund um die Sendung erfahren Sie hier.

„Hart aber fair“: Gäste heute am 17.3.25

In der heutigen Ausgabe von „Hart aber fair“ nehmen verschiedene Gäste an der Diskussion teil, darunter Politiker, Journalisten sowie Vertreter aus den Bereichen Militär und Philosophie. Die Runde wird unterschiedliche Perspektiven auf das aktuelle Thema bieten.

Hier ein kurzer Überblick der Gästeliste:

Roderich Kiesewetter (CDU) , Außenpolitiker und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim

Ina Ruck : Korrespondentin und Leiterin des ARD-Studios Moskau

David Matei : Influencer und Bundeswehr Jugendoffizier

Bascha Mika : Journalistin und Publizistin

Julian Nida-Rümelin : Philosoph und ehemaliger Kulturreferent München

Ole Nymoen : Journalist, Podcaster und Autor

Thema bei „Hart aber fair“ heute am 17.3.25

Das genaue Thema gab das Erste bekannt: „Milliarden für die Bundeswehr: Ist Aufrüsten alternativlos?“.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat ein Finanzpaket beschlossen, das die Schuldenaufnahme für Sicherheit und Investitionen ausweitet. Durch die Lockerung der Schuldenbremse können künftig zusätzliche Ausgaben für Verteidigung, Zivilschutz, Nachrichtendienste und Unterstützung der Ukraine ermöglicht werden. In der heutigen Sendung geht es um die nahezu unbegrenzte Aufrüstung der Bundeswehr. Angesichts der Unsicherheiten durch den aggressiven russischen Präsidenten und den unberechenbaren amerikanischen Präsidenten wird die Notwendigkeit dieser Maßnahmen hinterfragt. Ebenfalls stellt sich die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Bundeswehr die Landesverteidigung übernehmen kann. Zudem wird die Rolle der USA und Russlands in der globalen Sicherheitspolitik thematisiert - vor allem, ob Donald Trump den Westen weiterhin unterstützt und inwieweit Wladimir Putin an einer friedlichen Lösung interessiert ist.

Übertragung von „Hart aber fair“ heute im TV oder im Live-Stream

Die nächste Folge von „Hart aber fair“ wird heute, am 17. März 2025 um 21.00 Uhr wie gewohnt in der ARD ausgestrahlt. Wer die Sendung nicht im Fernsehen sehen kann, hat die Möglichkeit, sie auch bequem im Live-Stream auf der Website der ARD zu verfolgen. So können Sie die politische Talkshow flexibel in Echtzeit ansehen.

Wiederholung von „Hart aber fair“: Ganze Folge vom 17. März 2025 in der Mediathek

Nach der regulären Ausgabe von „Hart aber fair“ am 17.3.25 haben Sie die Möglichkeit, die Folge an drei weiteren Terminen im TV zu sehen, hier ein Überblick:

18. März 2025, 02.05 Uhr: ARD

18. März 2025, 00.15 Uhr: tagesschau24

19. März 2025, 01.05 Uhr, 3SAT

In der ARD-Mediathek können Sie außerdem die letzte Folge jederzeit streamen, sowie alle vorherigen Episoden.

„Hart aber fair“ Sendetermine der nächsten Folgen

Jeden Montag wird eine neue Folge „Hart aber fair“ um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Da es doch einmal vorkommen kann, dass sich die Sendezeiten und Termine verschieben, haben wir einen Überblick über die kommenden Ausgaben:

24.03.2025, 21:00 Uhr: Folge 815​

31.03.2025, 21:15 Uhr: Folge 816​

07.04.2025, 21:00 Uhr: Folge 817​

14.04.2025, 21:00 Uhr: Folge 818