„Hart aber fair“: heute am 29.9.25: Das sind die Gäste und das Thema

„Hart aber fair“ ist eine politische Talkshow im Abendprogramm der ARD. Moderator Louis Klamroth diskutiert mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aktuelle Themen, die viele Bürgerinnen und Bürger betreffen. Die 75-minütige Livesendung kombiniert Diskussionen mit Reportagen und Hintergrundfilmen, um verschiedene Perspektiven zu beleuchten. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich über Umfragen, direkte Beiträge, Meinungen aus der Bevölkerung und Fachwissen beteiligen.

In der letzten Woche lautete das Thema: „Krieg in Europa – Keine Sicherheit ohne Wehrpflicht?“. Es ging darum, ob ein freiwilliger Wehrdienst ausreicht oder ob Deutschland wieder zu einer allgemeinen Wehrpflicht zurückkehren sollte. In der heutigen Sendung steht ein ganz anderes Thema im Vordergrund, das dennoch viele betrifft. Social Media steht dieses Mal im Mittelpunkt.

Wie lautet das genaue Thema der Sendung? Welche Gäste sind im Studio und gibt es eine Wiederholung? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um die aktuelle Folge von „Hart aber fair“.

Thema bei „Hart aber fair“ am 29. September 2025

In der heutigen Sendung steht Social Media im Mittelpunkt. Diskutiert wird, wie soziale Netzwerke den Alltag vieler Menschen beeinflussen, insbesondere bei Jugendlichen, und welchen Einfluss Plattformen wie TikTok auf öffentliche Debatten und gesellschaftliche Entwicklungen haben. Außerdem geht es darum, ob Altersgrenzen für die Nutzung sinnvoll sind und welche Rolle digitale Medien und künstliche Intelligenz an Schulen spielen können oder ob sie dort problematisch sind.

„Hart aber fair“: Gäste gestern am 29. September 2025

In der heutigen Folge diskutieren Gäste aus Politik, Medien und Bildung über die Auswirkungen von Social Media auf Gesellschaft und Alltag.

Welche Gäste im Studio sind, entnehmen Sie der folgenden Übersicht:

Levi Penell: Content-Creator und Podcaster

Kristina Schröder ( CDU): ehemalige Bundesfamilienministerin und Kolumnistin

Nicolas Schmelzer: Lehrer an einer Gesamtschule und als „Herr Schmelzer“ auf TikTok bekannt

Petra Gerster: Journalistin und Autorin

Chan-jo Jun: Rechtsanwalt – er engagiert sich gegen Hass im Netz

Paulina Fröhlich: Expertin für Demokratie und Zusammenhalt bei der Bertelsmann-Stiftung

Übertragung von „Hart aber fair“ heute im TV oder Live-Stream

Die politische Talkshow wird am 29. September 2025, um 21 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Ein aktuelles Thema wird dann von Moderator Louis Klamroth in 75 Minuten behandelt. Die Sendung kann nicht nur im Fernsehen verfolgt werden, sondern auch im Live-Stream über die Website der ARD. Zuschauerinnen und Zuschauer haben so die Möglichkeit, die Diskussion auch unterwegs oder am Computer zu verfolgen.

Wiederholung von „Hart aber fair“: Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Wer die Sendung verpasst, kann sie zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Die aktuelle Folge von „Hart aber fair“ steht sowohl im Fernsehen als auch über den Online-Stream zur Verfügung.

Die Sendung wird an den folgenden Terminen erneut ausgestrahlt:

Dienstag, 30. September 2025, 3.35 - 4.50 Uhr: ARD

Dienstag, 30. September 2025, 20.30 Uhr - 2.15 Uhr: tagesschau24

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 1 Uhr - 22 Uhr: 3sat

Neben der Ausstrahlung im linearen TV bietet die ARD die Möglichkeit, die aktuellen Folgen in der Mediathek des Senders wiederzugeben. Neben der aktuellen Folge der Polit-Talkshow stehen auch ältere Ausgaben zur Verfügung.

„Hart aber fair“: Sendetermine in den kommenden Wochen

Auch in den kommenden Wochen werden neue Ausgaben von „Hart aber fair“ ausgestrahlt. Alle Infos zu den Terminen der nächsten Folgen finden Sie hier:

Montag, 20. Oktober 2025, 21 Uhr: ARD

Montag, 27. Oktober 2025, 21 Uhr: ARD

Montag, 3. November 2025, 21 Uhr: ARD