"Hart aber fair" heute am 13.1.25: Das sind die Gäste und das Thema

Wenn Moderator Louis Klamroth heute Abend mit seiner Talkshow „Hart aber fair“ auf Sendung geht, sind sieben Gäste dabei. Sie nehmen sich ein aktuelles Thema vor, das im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 eine wichtige Rolle spielt.

Wer sind die Gäste und was ist das Thema? Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zur aktuellen „Hart aber fair“-Folge, die am 13.1.25 ab 21 Uhr in der ARD läuft und die erste Ausgabe nach der Winterpause ist. In diesem Artikel geht es auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine der Talkshow.

"Hart aber fair": Gäste heute am 13.1.25

Das Thema der aktuellen Folge wird weiter unten ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste bei „Hart aber fair“ heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Jens Spahn (CDU): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Nahla Osman: Rechtsanwältin, Vorsitzende beim Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine

Christoph Schwennicke: Mitglied der Chefredaktion beim Nachrichtenportal T-Online

Tanja Schweiger (Freie Wähler): Landrätin des Landkreises Regensburg

Frank Bräutigam: ARD -Rechtsexperte

Bardia Razavi: Jurist und Richter, besitzt die deutsche und die iranische Staatsbürgerschaft

Thema bei "Hart aber fair" heute am 13.1.25

„Die Migrationsdebatte: Wie hart wird der Wahlkampf?“ - so lautet das Thema der aktuellen „Hart aber fair“-Folge. Es geht also um das Thema Migration und den Umgang mit Asylbewerbern. In den Umfragen zur Bundestagswahl 2025 liegt die Union aus CDU und CSU klar vorn, die im Wahlkampf konsequentere Abschiebungen fordert. Die AfD belegt in den Umfragen Platz 2.

„Laut aktuellem Deutschland-Trend halten die Deutschen Flucht und Zuwanderung für das wichtigste politische Thema“, schreibt der Sender bei der Ankündigung der aktuellen Talkshow-Folge. Und weiter: „Dabei hat das Bundesamt für Migration erst diese Woche mitgeteilt, dass die Zahl der Asylanträge 2024 um knapp 30 Prozent gesunken ist.“ Wie sei das zu bewerten?

Der Sender wirft einige weitere Fragen für die Diskussion bei „Hart aber fair“ auf: Benötigt Deutschland eine härtere Migrationspolitik? Und sollte es sogar möglich sein, Menschen mit doppeltem Pass die deutsche Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen?

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV oder Live-Stream

"Hart aber fair"läuft heute am 13.1.25 wie gewohnt ab 21 Uhr in der ARD. Parallel zur Übertragung im Free-TV gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf der Seite der ARD.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 13.1.25 lässt sich dreimal im Fernsehen nachholen. Die Wiederholungen laufen dabei zu unterschiedlichen Sendezeiten auf verschiedenen Sendern.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge mit der Nummer 807 mit der Erstausstrahlung und den drei Wiederholungen:

13.1.2025, 21.00 Uhr: ARD

14.1.2025, 02.05 Uhr: ARD

14.1.2025, 20.15 Uhr, tagesschau24

15.1.2025, 01.00 Uhr, 3Sat

Außerdem werden die Folgen von „Hart aber fair“ nach der Ausstrahlung im TV auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair“ ist montags ab 21 Uhr in der ARD zu sehen – zumindest in den meisten Wochen. Es kann immer wieder zu Verschiebungen bei der Sendezeit oder zu Ausfällen kommen. In den kommenden Wochen gibt es Sendetermine, an denen die Talkshow etwas später startet. Das ist der Überblick:

13.01.2025, 21.00 Uhr: Folge 807

20.01.2025, 21.15 Uhr, Folge 808

27.01.2025, 21.00 Uhr: Folge 809

03.02.2025, 21.00 Uhr: Folge 810

10.02.2025, 21.15 Uhr: Folge 811

