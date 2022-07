Hartz-4-Bonus: Warum wurde das Geld noch nicht überwiesen?

Seit Anfang Juli dürfen sich Beziehende von Hartz 4 über eine Bonuszahlung freuen. Den Hartz-4-Bonus von 200 Euro haben aber noch nicht alle Berechtigten erhalten. Woran liegt das?

Alle Beziehende von Hartz 4 können sich im Juli nicht nur über die Rentenerhöhung 2022 freuen, sondern auch über eine Bonuszahlung. Der Hartz-4-Bonus ist Teil des Milliardenschweren Entlastungspakets, welches die Bundesregierung wegen der Inflationsrate, der Corona-Pandemie und der anziehenden Preise geschnürt hat. Zunächst war der Bonus auf 100 Euro angesetzt worden, doch die Entwicklung der Preise als Folge des Krieges in der Ukraine bewegte die Bundesregierung dazu, den Betrag zu verdopppeln.

Hartz-4-Berechtigte dürfen sich seitdem auf eine Bonuszahlung von 200 Euro freuen. Beziehende von Arbeitslosengeld I immerhin noch auf 100 Euro. Doch wann kommt der Hartz-IV-Bonus von 200 Euro?

Hartz-4-Bonus: Wann erfolgt die Auszahlung der 200 Euro?

Die Auszahlung des Bonusbetrages ist für den Juli 2022 angesetzt. Anfang Juli herrschte nun aber Verwirrung bei vielen Beziehenden der Sozialleistungen. In den Sozialen Netzwerken machten viele Personen ihrem Ärger Luft, welche den Hartz-4-Bonus von 200 Euro noch nicht erhalten haben. Andere berichteten hingegen, dass das Geld mittlerweile auf ihrem Konto gelandet sei. Was kann also der Grund sein, wenn die 200 Euro noch nicht angekommen sind?

Warum wurde der Hartz-4-Bonus noch nicht ausgezahlt?

Die Verwirrung geht auf die unterschiedliche Organisation der Ämter in Deutschland zurück. Zum einen gibt es Jobcenter, die als Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und deren jeweiligen kommunalen Trägern agieren. Das ist bei rund drei Viertel der deutschen Jobcenter der Fall. Auf der anderen Seite stehen Jobcenter, welche eigenverantwortlich von kommunalen Trägern organisiert werden.

Hartz-4-Bonus 2022: Termin der Auszahlung der 200 Euro

Alle Personen, die Hartz 4 über die erste Variante der Jobcenter beziehen, müssen sich mit der Bonuszahlung noch etwas gedulden. Sie werden ihren Hartz-4-Bonus am 23. Juli erhalten. Das geschieht, "damit eine regelhafte Auszahlung der Einmalzahlung noch im Juli 2022 sichergestellt wird", teilte das Bundesministerium dem Nachrichtenportal derwesten.de mit.

In manchen Fällen könnte es laut dem Ministerium aber noch länger dauern, bis die 200 Euro auf dem Konto der Berechtigten landen. Das ist beispielsweise bei Personen der Fall, bei denen der Anspruch auf Hartz 4 noch nicht einwandfrei feststeht. Das Bundesministerium teilte für diese Fälle vier weitere Termine mit, an denen der Hartz-4-Bonus 2022 ausgezahlt werden soll:

am 20. August

am 21. August

am 24. September

und am 25. September

Alle Jobcenter, die von kommunalen Trägern geleitet werden, haben wiederum individuelle Termine für die Auszahlung. Laut dem Bundesministerium werden die 104 Jobcenter von den jeweiligen Ländern organisiert. Genaue Termine konnten nicht genannt werden, eine Nachfrage bei den betreffenden Jobcentern könnte für Hartz-4-Berechtigte allerdings Abhilfe schaffen. Sicher ist ansonsten nur, dass der Hartz-4-Bonus definitiv jedem Berechtigten ausgezahlt werden soll. Bis spätestens Ende September soll das geschehen sein.