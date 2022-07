"Hartz und herzlich – Trier-West": Sendetermine und Übertragung der Sozialdokumentation

"Hartz und herzlich – Trier-West": Hier kommen für Sie alle Infos - Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream, Wiederholung und Teilnehmer.

Trier ist Deutschlands älteste Stadt, doch das allseits beliebte touristische Ziel ist nicht nur die berühmte Porta Nigra aus römischer Zeit. Im Stadtteil Trier-West leben viele Menschen unter sehr schwierigen Bedingungen - nicht wenige von ihnen am Rand des Existenzminimums.

RTL2 hat einige dieser Menschen mit der TV-Kamera besucht und gibt den Zuschauern einen Einblick in deren Leben. Nicht alles ist nur trist und grau - es gibt auch mal fröhliche Momente und vor allem sehr viel Herzlichkeit.

Sendetermine von "Hartz und herzlich – Trier-West"

Zwei Sendetermine wurden bereits offiziell bestätigt. Laut RTL2 sind drei neue Folgen geplant, die wöchentlich zu sehen sind. Folge 3 sollte dann am 19. Juli laufen. Über Programmänderungen werden Sie an dieser Stelle informiert. Hier der Überblick:

Dienstag, 5. Juli 2022, 20.15 Uhr: Staffel 6, Folge 1

Dienstag, 12. Juli 2022, 20.15 Uhr: Staffel 6, Folge 2

Dienstag, 19. Juli 2022, 20.15 Uhr: Staffel 6, Folge 3

"Hartz und herzlich – Trier-West": Wer sind die Teilnehmer?

Hannelore und Ralf

Hannelore und Ralf bei "Hartz und herzlich – Trier-West". Foto: RTL2

Hannelore und Ralf sind schon seit mehr als 30 Jahren auf die Hilfe des Staats angewiesen. Trotz aller Probleme in materieller Hinsicht ist ihre Wohnung immer ein beliebter Dreh- und Angelpunkt für die Familie und auch für viele Nachbarn. Nadine, die Tochter des Ehepaars, lebt mit Sohn Elias und ihrem Zukünftigen Raimund im selben Haus. Elias macht der Familie große Sorgen, da er an einer unheilbaren Stoffwechselkrankheit leidet. Nadine und Raimund wollen demnächst heiraten und hoffen, dass sie das trotz Hartz IV einigermaßen stemmen können.

Sush

Sush bei "Hartz und herzlich – Trier-West". Foto: RTL2

Auch Sush lebt in Trier-West. Der frühere Taxifahrer musste seinen Führerschein abgeben und lebt seitdem von Hartz IV. Er will aber unbedingt wieder Auto fahren und spart eisern jeden Cent, um das Geld für die Medizinisch-Psychologische Untersuchung zusammenzukratzen. Er gibt pro Woche nicht mehr als 15 Euro für Einkäufe aus. Auch seine gute Freundin Valenska hat schwer zu knabbern - sie jobt in einer Diskothek, um ihre beiden Kinder wieder dauerhaft aus der Obhut des Jugendamts herausholen zu können.

Sascha und Mike

Sascha und Mike bei "Hartz und herzlich – Trier-West". Foto: RTL2

Auch Sascha und sein Ehemann Mike gehören zu den Bewohnern von Trier-West. Die beiden wollen unbedingt im Berufsleben Fuß zu fassen, was aber für sie alles andere als einfach ist. Sascha kann immerhin mithilfe des Jobcenters seinen Hauptschulabschluss machen, um anschließend eine Schreinerlehre zu starten. Mike dagegen kassiert eine Abfuhr nach der anderen.

Nina und Bernd

Bernd bei "Hartz und herzlich – Trier-West". Foto: RTL2

Die beiden Frührentner Nina und Bernd leben in einer Wohngemeinschaft. Heftige Geldprobleme bedrücken die beiden - sie haben Stromschulden in Höhe von knapp 2500 Euro, das ist in ihrer Situation ein Vermögen. Verzweifelt versuchen sie, mit der Unterstützung des Jobcenters irgendwie an Geld zu kommen.

Übertragung von "Hartz und herzlich – Trier-West" im TV oder Stream

Die Übertragung können Sie selbstverständlich völlig konventionell im linearen TV-Programm von RTL2 verfolgen. Eine zeitgleiche digitale Übertragung auf RTL+ gibt es auch, aber die ist kostenpflichtig.

Ganze Folge kostenlos - gibt es eine Wiederholung von "Hartz und herzlich – Trier-West"?

Sendung verpasst? Kein Problem. Jede Folge ist im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier können Sie die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung digital verfolgen. Dazu müssen Sie sich lediglich registrieren. Die "Premium"-Version gibt es für 4,99 Euro pro Monat. Wer auf zusätzliche Extras (dazu zählt beispielsweise das gleichzeitige Streamen auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert am besten RTL+ "Premium Duo". Diese Version belastet Ihr Budget mit 7,99 Euro pro Monat. Laut Anbieter dürfen Neukunden beide Bezahl-Modelle einen Monat lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat. Die Preise geben die Stand vom Juni 2022 wieder.