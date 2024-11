Das vergangene Jahr war für Prinz William laut eigener Aussage eines der schwersten seines Lebens. Neben der Arbeit für die Monarchie musste er mit der Krebsdiagnose seiner Frau, Prinzessin Kate, und der seines Vaters, König Charles III., umgehen. Trotz dieser schwierigen Zeit gibt es auch Lichtblicke in Williams Leben – vor allem durch seine drei Kinder: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Besonders die Beziehung zu einem seiner Kinder scheint für William eine besondere Bedeutung zu haben. Doch welches ist anscheinend Williams Lieblingskind?

Übrigens: Prinzessin Kate hat ihre Chemotherapie im September beendet. Ihr erster Auftritt bei einem großen Event für die Royals musste allerdings bis November warten. Bei dem Termin kämpfte die Prinzessin sichtlich mit den Tränen.

Hat Prinz William ein "Lieblingskind"? Diese Vermutung äußert eine Royal-Expertin

Wie die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber dem Magazin OK! verriet, hat Prinz William eine „besondere Beziehung“ zu einem seiner Kinder: Prinzessin Charlotte. Diese Verbindung sei insbesondere bei einem öffentlichen Auftritt von Williams November-Reise nach Südafrika deutlich geworden. Denn bei mehreren Terminen trug William nicht etwa teure Accessoires an seinem Handgelenk, sondern ein Freundschaftsarmband.

Wie William in einem Interview gegenüber Sky verriet, hatte seine Tochter dieses Armband für ihn im Rahmen des Taylor Swift-Konzerts gebastelt, das der Royal mit seinen beiden älteren Kindern im Sommer besucht hatte. Die kleine blaue Perlenkette mit der Aufschrift „Papa“ wurde von William „stolz und prominent“ präsentiert, kommentierte Bond gegenüber OK!.

Icon Vergrößern Mit ihrem Bruder, Prinz George, besucht Prinzessin Charlotte erste öffentliche Auftritte. Foto: Victoria Jones, picture alliance/dpa/PA Wire (Archivbild) Icon Schließen Schließen Mit ihrem Bruder, Prinz George, besucht Prinzessin Charlotte erste öffentliche Auftritte. Foto: Victoria Jones, picture alliance/dpa/PA Wire (Archivbild)

„William wird gewusst haben, dass das Armband viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde – und er hat es dennoch voller Stolz getragen“, erklärte Jennie Bond, die früher für die British Broadcasting Company (BBC) die Berichterstattung rund um das Königshaus leitete. „Das war ein rührendes Zeichen dafür, wie eng er mit seiner Tochter verbunden ist. Ich bin mir sicher, Charlotte hat ihren Vater mit Stolz beobachtet, besonders nach einem so schwierigen Jahr.“

Jennie Bond beschreibt die Neunjährige als „sportliches Mädchen“, das einen besonderen Platz im Herzen ihres Vaters einnimmt. „Ich denke, dass Töchter und Väter oft eine sehr spezielle Beziehung haben – besonders, wenn es nur eine Tochter in der Familie gibt. Und das scheint bei William der Fall zu sein. Er ist sicher stolz auf alle seine Kinder, aber Charlotte hat vielleicht einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen“, so die Royal-Expertin weiter. Gut möglich also, dass Charlotte in Williams Wahrnehmung den Platz des „Lieblingskindes“ einnimmt.

Die Royals und ihre Kinder: Wer war das Lieblingskind von Königin Elizabeth II.?

Neu ist die Frage nach den königlichen Lieblingskindern im Übrigen nicht. Schon zu Zeiten von Königin Elizabeth II. , Williams Großmutter, wurde medial reichlich spekuliert, welches ihrer vier Kinder einen besonderen Platz im Herzen der Monarchin einnimmt. Während man sich sicher war, dass Charles' Schwester, Prinzessin Anne, der Liebling ihres Ehemannes Prinz Philip war, hatten sich die britischen Medien lange auf Prinz Andrew als Favoriten der Königin eingeschossen. Eine Körpersprach-Expertin äußerte allerdings schon 2022 gegenüber dem Express die Vermutung, dass nicht Prinz Andrew, sondern das jüngste Kind der Königin, Prinz Edward, der heimliche Favorit der Monarchin gewesen sei. Dies machte die Expertin an der „ungewöhnlich offenen Zuwendung“ und dem „strahlenden Lächeln“ fest, welches die Königin ihrem jüngsten Kind auch immer wieder in der Öffentlichkeit zukommen ließ.

Übrigens: Nach dem Tod der Queen im Jahr 2022 wurde nicht nur die Frage nach dem „Lieblingskind“ geklärt. Jüngst veröffentlichte ein Biograf auch den letzten Tagebuch-Eintrag von Elizabeth II. Dieser besteht aus fünf Worten. Die immer weiter eskalierenden Streitereien zwischen ihrem Enkel, Prinz Harry, und den anderen Royals hat die Monarchin nicht mehr mitbekommen. Harry, der 2023 seine Autobiografie „Reserve“ veröffentlichte und damit das Königshaus schwer traf, muss wegen Donald Trumps Wiederwahl als US-Präsident übrigens um sein US-Visum fürchten.