Beim Flurfest der Augsburger Allgemeinen in Berlin trifft sich die Politik-Prominenz

Am Donnerstagabend hat das Berliner Büro der Augsburger Allgemeinen zum Flurfest geladen. Über 200 Gäste kamen in die Bayerische Landesvertretung in Berlin. Darunter waren Abgeordnete, Parteichefs, Staatssekretärinnen und Minister.

Unter dem Dach der Augsburger Allgemeinen haben sich in Berlin mehrere Verlage zusammengeschlossen, deren Korrespondenten Stefan Lange, Christian Grimm und Bernhard Junginger Redaktionen in mehreren Bundesländern mit Berichten, Reportagen und Kommentaren aus der Hauptstadt beliefern.

27 Bilder Flurfest des Hauptstadtbüros der Augsburger Allgemeine: Die Bilder des Abends Foto: Thomas Imo

Neben Peter Müller und Stefan Lutz, Chefredakteure von Augsburger Allgemeine und Südkurier, hielt auch die Staatsministerin und Augsburger Abgeordnete Claudia Roth (Grüne) ein kurzes Grußwort. Die Feierlichkeiten dauern noch bis in den späten Abend an.

Unter den Gästen waren unter anderem: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), CDU-Chef Friedrich Merz, Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD), Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP), Staatssekretärin Ekin Deligöz (Grüne), Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, und Andreas Schmutterer, Vorsitzender der Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die Augsburger Allgemeine gehört. (AZ)

