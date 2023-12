"Berlin: A new Series" 2023: Start, Folgen, Besetzung und Handlung

Zwar soll es keine Staffel 6 von "Haus des Geldes" geben, dafür zeigt Netflix ein Spin-off mit dem Charakter Berlin. Hier finden Sie alle Infos zum Start, der Handlung und der Besetzung.

Die spanische Netflix-Serie "Haus des Geldes" erzählt die Geschichte mehrerer Überfälle mit Geiselnahmen auf die spanische Banknotendruckerei (Staffel 1 und 2) sowie auf die spanische Zentralbank (Staffel 3, 4 und 5). Jetzt gibt es Neuigkeiten für alle Fans des roten Overalls: Es soll zwar keine weitere Staffel von "Haus des Geldes" geben, aber Netflix zeigt ein Spin-off der Serie mit einem der Hauptdarsteller. Im Fokus der Handlung steht jetzt Berlin, der Bruder des Professors. Hier finden Sie alle Informationen rund um den geplanten Ableger von "Haus des Geldes".

Was ist die Handlung von "Berlin: A new Series"?

Die Figur Berlin (Pedro Alonso) bekommt eine eigene Serie mit dem Codenamen "Berlin: A New Series". Unter dem Decknamen Berlin verbirgt sich die Identität von Andrés de Fonollosa. Der zynische ältere Bruder des Professors und Drahtziehers übernimmt in den ersten beiden Staffeln von "Haus des Geldes" wichtige und führende Rollen, doch Achtung Spoiler zu Staffel 2: Ist Berlin nicht am Ende der zweiten Staffel gestorben? In den weiteren Teilen der Netflix-Serie taucht Andrés immer wieder in Flashback-Szenen auf, die sein Leben, Zusammenhänge mit anderen Charakteren und seine tödliche Krankheit genauer erläutern. Im ersten Teil der fünften Staffel stellte sich außerdem heraus, dass Andrés einen Sohn namens Rafael hat, der sich in Sachen Cyber-Security und Elektrotechnik auszukennen scheint.

Worum geht es jetzt aber in "Berlin: A new Series"? Einiges zur Story ließ sich bereits im Voraus aus den Trailern herauslesen. Berlin hat sich in den letzten Jahren einen Namen als "Europas größter Dieb" gemacht. Gemeinsam mit seiner Gruppe Keila, Cameron, Damien, Roi und Bruce plant er nun seinen nächsten Raub. Das Drehbuch stammt von dem selben Drehbuchautor wie bei "Haus des Geldes", man darf also eine genauso kaltblütige wie intelligente Geschichte erwarten.

"Berlin: A New Series": Wann ist der Start des "Haus des Geldes" Spin-Offs?

Mit "Berlin: A new Series" startet Netflix im Dezember 2023 eine neue Serie. Der Startschuss für die neue Geschichte fällt am Freitag, den 29. Dezember 2023. Insgesamt gibt es acht Folgen der Serie, die wie für Netflix üblich alle auf einmal veröffentlicht wurden.

Das sind die Folgen von "Berlin: A New Series":

Die Energie der Liebe

Anker und Gold

Die Embryo-Pokerkarte

Ein kleiner Tentakel

After Love

Die Nacht der Zitronen

Die letzte Jungfrau des Westens

Ein gefährdeter Elefant

Besetzung von "Berlin: A new Series"

Nachdem jetzt Berlin und nicht mehr der Professor im Fokus steht, fragen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen natürlich welche der Schauspieler von "Haus des Geldes" weiterhin dabei sind. Die meisten dürften sich freuen zu hören, dass Pedro Alonso auch weiterhin das Gesicht von Berlin sein wird. Abgesehen von Pedro Alonso sind aber kaum alt bekannten Gesichter aus "Haus des Geldes" zu sehen. Lediglich "Raquel" (Itziar Ituno) hat einen Auftritt. Hier finden Sie einen Überblick über die bisher bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen und ihre Rollen:

Pedro Alonso als Berlin

als Julio Peña als Roi

als Roi Tristán Ulloa als Damián

als Damián Michelle Jenner als Keila

Joel Sánchez als Bruce

als Begoña Vargas als Cameron

Itziar Ituno als Raquel Murillo

"Berlin: A new series": Trailer

Die erste Staffel von "Haus des Geldes" in deutscher Übersetzung erschien im Dezember 2017 und vier Jahre später, ab dem 3. Dezember 2021, lief der zweite Teil von Staffel 5 und damit das Ende der Erfolgs-Serie auf Netflix. Seit Ende 2023 dürfen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt über das Spin-Off "Berlin: A new Series" freuen. Hier finden Sie den aktuellen Trailer: