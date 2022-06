"Haus des Geldes": Keine Staffel 6 - aber Spin-off mit Berlin geplant

Zwar soll es keine Staffel 6 von "Haus des Geldes" geben, dafür plant Netflix ein Spin-off mit dem Charakter Berlin. Hier finden Sie alle Infos zum geplanten Ableger.

Neuigkeiten für alle Fans des roten Overalls: Es soll keine Fortsetzung und somit keine sechste Staffel von "Haus des Geldes" geben. Dafür vertröstet Netflix seine Fans mit einem geplanten Spin-Off des Serien-Charakters "Berlin". Hier finden Sie alle Informationen rund um den geplanten Ableger von "Haus des Geldes".

"Haus des Geldes": Spin-off mit Berlin kommt

Die spanische Netflix-Serie "Haus des Geldes" erzählt die Geschichte mehrerer Überfälle mit Geiselnahmen auf die spanische Banknotendruckerei (Staffel 1 und 2) sowie auf die spanische Zentralbank (Staffel 3, 4 und 5). Es soll keine weitere Staffel von "Haus des Geldes" geben. Aber: Netflix plant bereits ein Spin-off der Serie mit einem der Hauptdarsteller.

Die Figur Berlin (Pedro Alonso) bekommt eine eigene Serie mit dem Codenamen "Berlin: A New Series". Unter dem Decknamen Berlin verbirgt sich die Identität von Andrés de Fonollosa. Der zynische ältere Bruder des Professors und Drahtziehers übernimmt in den ersten beiden Staffeln von "Haus des Geldes" wichtige und führende Rollen, doch Achtung Spoiler zu Staffel 2: Ist Berlin nicht am Ende der zweiten Staffel gestorben?

In den weiteren Teilen der Netflix-Serie taucht Andrés immer wieder in Flashback-Szenen auf, die sein Leben, Zusammenhänge mit anderen Charakteren und seine tödliche Krankheit genauer erläutern.

Im ersten Teil der fünften Staffel stellte sich außerdem heraus, dass Andrés einen Sohn namens Rafael hat, der sich in Sachen Cyber-Security und Elektrotechnik auszukennen scheint. Möglicherweise klärt die neue Netflix-Produktion auch darüber genauer auf.

"Berlin: A New Series": Das ist zum Start der Netflix-Serie bekannt

Das Spin-off "Berlin: A New Series" soll ab 2023 bei Netflix zu sehen sein. Ob es sich bei der Serie um ein Prequel handelt, sei aber noch nicht bekannt. Sobald es weitere Informationen bezüglich der neuen Serie gibt, erfahren Sie diese hier im Artikel.

Keine Staffel 6 von "Haus des Geldes"

Die erste Staffel von "Haus des Geldes" in deutscher Übersetzung erschien im Dezember 2017 und vier Jahre später, ab dem 3. Dezember 2021, läuft nun der zweite Teil von Staffel 5 und damit das Ende der Erfolgs-Serie auf Netflix. Die Streaming-Plattform gab bekannt, dass es keine weiteren Staffeln von "Haus des Geldes" geben solle.

Nach der 5. Staffel ist also zunächst einmal Schluss mit den roten Overalls - zumindest bis 2023 das Spin-off "Berlin: A New Series" erscheinen soll.

