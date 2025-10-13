Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Immenhausen-Mariendorf (Landkreis Kassel) sind zwei Bewohner verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Ehepaar im Alter von 70 und 72 Jahren im Erdgeschoss des Hauses, als das Feuer ausbrach. Sie konnten das Haus noch selbstständig verlassen, erlitten aber eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus.

Haus nach Brand unbewohnbar

Das Wohnhaus ist laut Polizei durch den Brand und das Löschwasser unbewohnbar. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Kassel ermittelt zur Ursache des Brandes.