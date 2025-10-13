Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Haus unbewohnbar: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

Haus unbewohnbar

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand

In einem Wohnhaus bricht aus unbekannter Ursache ein Feuer aus. Zwei Bewohner kommen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der Sachschaden ist hoch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Laut Polizei liegt der Sachschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. (Symbolbild)
    Laut Polizei liegt der Sachschaden im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

    Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Immenhausen-Mariendorf (Landkreis Kassel) sind zwei Bewohner verletzt worden.

    Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Ehepaar im Alter von 70 und 72 Jahren im Erdgeschoss des Hauses, als das Feuer ausbrach. Sie konnten das Haus noch selbstständig verlassen, erlitten aber eine Rauchgasvergiftung und kamen ins Krankenhaus.

    Haus nach Brand unbewohnbar

    Das Wohnhaus ist laut Polizei durch den Brand und das Löschwasser unbewohnbar. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei Kassel ermittelt zur Ursache des Brandes.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden