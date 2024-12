Einbrecher entpuppt sich als Waschbär

Auf frischer Tat haben Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz einen Waschbären ertappt, der dort in einem Wohnhaus in Niederfischbach sein Unwesen trieb.

Das Haus war in Abwesenheit der Bewohner völlig verwüstet worden - so sehr, dass diese bei ihrer Rückkehr von einem Weihnachtsbesuch einen Einbruch vermuteten und die Polizei alarmierten. «Der maskierte und schwarze Handschuhe tragende Täter» habe noch am Tatort festgestellt werden können, schrieb die Polizei. Es habe sich um einen Waschbären gehandelt, der offenbar unbemerkt in das Haus gelangt war. Das Tier wurde von einem Jäger eingefangen und an einem geeigneten Ort wieder freigelassen.