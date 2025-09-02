Polizei räumt besetztes Haus in Frankfurt

In Frankfurt hat die Polizei in den frühen Morgenstunden mit der Räumung eines seit Mitte Juli besetzten Hauses begonnen. «Die Polizei hat diesen Einsatz intensiv und gründlich vorbereitet und ist mit einer Vielzahl an Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort», teilten die Beamten mit.

Polizei setzt auf Deeskalation

Die Polizei setzt nach eigenen Angaben auf eine «deeskalierende,kommunikative und transparente Vorgehensweise». Die Sicherheit aller Beteiligten - sowohl der Besetzerinnen und Besetzer als auch der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten - genieße dabei höchste Priorität. Wegen des Einsatzes komme es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich derLahnstraße und Kleyerstraße.

Strafantrag der Stadt

Das Erdgeschoss in dem mehrstöckigen Gebäude im Stadtteil Gallus war am 12. Juli von mehreren Personen besetzt worden. Die Stadt Frankfurt stellte als Eigentümerin am 26. August Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gegen die Besetzerinnen und Besetzer.

