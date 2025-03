Feuer in Einfamilienhaus - 150.000 Euro Schaden

Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Dietzenbach (Kreis Offenbach) hat am frühen Morgen gebrannt. Wie die Polizei in Offenbach mitteilte, konnten sich die Bewohner des Hauses rechtzeitig ins Freie retten, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 150.000 Euro. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, war zunächst unklar.

