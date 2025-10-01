Icon Menü
Hauseinsturz: Wohngebäude in der New Yorker Bronx stürzt teilweise ein

Hauseinsturz

Wohngebäude in der New Yorker Bronx stürzt teilweise ein

Fast 3.500 Menschen wohnen in einem Gebäudekomplex in der Bronx. Jetzt stürzte ein Teil eines Hauses ein. Der Schaden sieht spektakulär aus - aber die Bewohner haben wohl Glück gehabt.
    Ein Wohngebäude in der New Yorker Bronx ist teilweise eingestürzt. Der Kaminschacht des 20-stöckigen Hauses sei dem Anschein nach in sich zusammengekracht, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor habe es Berichte über eine Explosion gegeben, hieß es weiter. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. In dem in den 1960er Jahren gebauten Wohnkomplex leben fast 3.500 Menschen. Er sei über die Lage informiert worden, teilte New Yorks Bürgermeister Eric Adams über das Online-Portal X mit. Der Vorfall werde detailliert untersucht.

    Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein.
    Das 20-stöckige Gebäude stürzte teilweise ein. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa
