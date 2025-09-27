Rhein will mehr Geld für Verkehr

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) fordert eine Erhöhung des Verkehrsetats im Bund. Der Mediengruppe Bayern (Samstag-Ausgabe Passauer Neue Presse, Mittelbayerische Zeitung, Donaukurier) sagte Rhein: «Wir müssen den Verkehrsetat dringend aufstocken.»

«Was wir bisher im Haushaltsplan 2026 gesehen haben, kann nicht das letzte Wort sein. Man kann doch niemandem erklären, dass wir so viel Geld für ein Infrastruktur-Sondervermögen in die Hand nehmen, aber damit nicht den Neubau von Straßen finanzieren können», sagte Rhein.

Viele wichtige Autobahn- und Bundesstraßenprojekte seien baureif. Transitländer wie Hessen müssten sich auf den Bund verlassen können. «Der rasche Ausbau von Straßen und Schienen zeigt den Menschen am unmittelbarsten, dass sich etwas zum Guten ändert.»