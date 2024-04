In diesen Gemeinden ist die Hundesteuer in Unterfranken am günstigsten

Die Höhe der Hundesteuer schwankt von Gemeinde zu Gemeinde. Wo zahlen die Halterinnen und Halter in Unterfranken am wenigsten?

Hundebesitzer müssen für ihre kleinen und großen Vierbeiner Hundesteuer zahlen - zumindest in den allermeisten Kommunen Bayerns. Warum überhaupt? Erhoben wird die Steuer einerseits, um die Anzahl an Hunden zu beschränken - andererseits weil laut Bundesfinanzministerium die Haltung nicht zwingend zur "Befriedigung des allgemeinen Lebensbedarfs" nötig ist und "Aufwand erfordert". Ob eine Gemeinde Hundesteuer verlangt oder nicht, wird ihr selbst überlassen. Entscheidet sie sich dafür, kann sie auch über die Höhe des Steuersatzes bestimmen. Bayernweit variieren die jährlich vorgeschriebenen Beträge stark. Spielt die Rasse eine Rolle? Muss man bei zwei Hunden mehr bezahlen? Und wo in Unterfranken ist die Hundesteuer am billigsten?

Bayern: Wie hoch ist die Hundesteuer?

BR24 hat in diesem Jahr alle Gemeinden Bayerns nach der Höhe der Hundesteuer gefragt, die in den einzelnen Gemeinden verlangt wird und von ca. 85 Prozent auch die entsprechenden Antworten erhalten. Im bayernweiten Durchschnitt liegt der Steuersatz für Hundebesitzerinnen und -besitzer bei 45 Euro für ihren ersten Hund, bei 112 Euro für zwei der Vierbeiner und bei 193 Euro für drei Hunde. Dabei beeinflussen verschiedene Faktoren, wie viel Herrchen oder Frauchen in Bayern jährlich an Steuern zahlen muss. Wie die Umfrage zeigte, gehören dazu die folgenden Punkte:

Gemeinde (jede Gemeinde legt ihren eigenen Steuersatz fest - oder gar keinen)

Rasse (für Kampfhunde/"Listenhunde" ist die erhobene Hundesteuer meistens höher)

meistens höher) Anzahl an Hunden (Besitzerinnen und Besitzer müssen für den ersten Hund oft weniger zahlen, als für den zweiten oder dritten Hund)

Hundesteuer: Für welche Hunde muss sie nicht gezahlt werden?

Der Seite bayernportal.de des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales zufolge sind Diensthunde oder Hunde in der Tierhandlung grundsätzlich von der Steuerpflicht befreit. Auch wenn es nicht viele Kommunen in Bayern sind, gibt es sie dennoch: Gemeinden, die sich gegen die Erhebung der Hundesteuer entschieden haben. Dazu zählen beispielsweise Markt Ippesheim im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch, Bad Windsheim, Markt Hohenfels im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz oder Markt Gangkofen im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn. In letzterem würde die Entscheidung fortlaufend überprüft werden. "Der Verwaltungsaufwand würde sich finanziell nicht lohnen", meint der Geschäftsleiter in Gangkofen, Daniel Fußeder.

Wo kostet die Hundesteuer für einen Hund in Unterfranken am wenigsten?

Besonders günstig kommen Hundebesitzerinnen und -besitzer in Rottendorf im Landkreis Würzburg davon: Die Hundesteuer für den Ersthund liegt dort bei 15,50 Euro pro Jahr. Auch in Roden im Landkreis Main-Spessart, in Aura an der Saale im Landkreis Bad Kissingen sowie in Biebelried und Albertshofen (beide Landkreis Kitzingen) ist mit 20 Euro jährlich verhältnismäßig wenig zu zahlen.

Wo ist die Hundesteuer für zwei Hunde in Unterfranken am höchsten?

Auch bei zwei Hunden lebt es sich günstig in Rottendorf. So kostet ein zweiter Hund zusätzlich "nur" 26 Euro und man zahlt insgesamt 41,50 Euro jährlich in dem Ort bei Würzburg. In Ermershausen, der kleinsten Gemeinde Unterfrankens, im Landkreis Haßberge liegt die Höhe der Hundesteuer für zwei Vierbeiner bei 50 Euro. Dabei kosten beide Hunde 25 Euro - genauso wie in Heinrichsthal im Landkreis Aschaffenburg und Oberschwarzach im Landkreis Schweinfurt. Verhältnismäßig gering ist der Steuersatz außerdem in Euerbach im Landkreis Schweinfurt und Oberthulba im Landkreis Kitzingen mit 55 Euro im Jahr. In beiden Gemeinden zahlt man für den ersten Hund 25, für den zweiten 30 Euro.

In diesen unterfränkischen Orten ist der Steuersatz für zwei Hunde niedrig:

Rottendorf : 41,50 Euro im Jahr (15,50 Euro für den ersten Hund, 26 Euro für den zweiten Hund)

: 41,50 Euro im Jahr (15,50 Euro für den ersten Hund, 26 Euro für den zweiten Hund) Ermershausen (Landkreis Haßberge): 50 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund)

(Landkreis Haßberge): 50 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund) Heinrichsthal ( Landkreis Aschaffenburg ): 50 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund)

( ): 50 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund) Oberschwarzach ( Landkreis Schweinfurt ): 50 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund)

( ): 50 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund) Euerbach ( Landkreis Schweinfurt ): 55 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 30 Euro für den zweiten Hund)

( ): 55 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 30 Euro für den zweiten Hund) Oberthulba ( Landkreis Kitzingen ): 55 Euro (25 Euro für den ersten Hund, 30 Euro für den zweiten Hund)

Hundesteuer: In diesen Gemeinden in Unterfranken ist sie für drei Hunde am geringsten

Sehr günstig bleibt es in Rottendorf auch, wenn man sich einen dritten Hund anschafft. Für diesen wird - wie auch für den zweiten Hund - eine Steuerlast von 26 Euro fällig. Zusammengerechnet mit den 15,50 Euro für den ersten Hund, zahlt man damit 67,50 Euro Hundesteuer im Jahr für drei Hunde. In Ermershausen, Heinrichsthal und Oberschwarzach bleiben auch bei einem dritten Hund die nötigen Abgaben bei 25 Euro pro Hund. Damit liegt die Hundesteuer insgesamt bei 75 Euro und die Orte gehören deshalb zu den Gemeinden in Unterfranken, in denen man für drei Hunde am wenigsten Steuern zahlen muss.

Im Überblick: Wo in Unterfranken ist die Hundesteuer für drei Hunde am günstigsten?

Rottendorf : 67,50 Euro im Jahr (15,50 Euro für den ersten Hund, 26 Euro für den zweiten Hund, 26 Euro für den dritten Hund)

: 67,50 Euro im Jahr (15,50 Euro für den ersten Hund, 26 Euro für den zweiten Hund, 26 Euro für den dritten Hund) Ermershausen : 75 Euro im Jahr (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund, 25 Euro für den dritten Hund)

: 75 Euro im Jahr (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund, 25 Euro für den dritten Hund) Heinrichsthal : 75 Euro im Jahr (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund, 25 Euro für den dritten Hund)

: 75 Euro im Jahr (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund, 25 Euro für den dritten Hund) Oberschwarzach : 75 Euro im Jahr (25 Euro für den ersten Hund, 25 Euro für den zweiten Hund, 25 Euro für den dritten Hund)

