Verleumdungsprozess

vor 13 Min.

Johnny-Depp-Prozess: Amber Heard will in Berufung gehen

Amber Heard wurde zu Schadensersatzzahlungen in Höhe von zehn Millionen Dollar an Ex-Mann Johnny Depp verurteilt. Dagegen will sie jetzt in Berufung gehen.

Von Lorenzo Gavarini