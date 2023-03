13-Jährige geschlagen und gequält: Mädchen filmten grausame Taten

In Schleswig-Holstein hat eine Gruppe von Mädchen eine 13-Jährige geschlagen und gequält. Die Polizei ermittelt und kann dabei auf Videos zurückgreifen.

Im Schleswig-Holstein wurde ein 13 Jahre altes Mädchen gedemütigt und geschlagen. Die Taten wurden von Mädchen begangen, die im Alter zwischen 13 und 16 Jahre alt waren. Sie sollen sie mit einem Smartphone gefilmt haben, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag bekanntgab.

Mädchen schlagen und Demütigen 13-Jährige: Polizei ermittelt

Die grausamen Taten spielten sich in Heide ab, einem Ort im Kreis Dithmarschen. Es soll bereits am 21. Februar zudem Vorfall gekommen sein. Unmittelbar nach den Taten kam es zu einer Anzeige. Die Polizei hatte in der Folge die Ermittlungen aufgenommen.

Wegen der laufenden Ermittlungen wurden von der Sprecherin zunächst keine Details bekanntgegeben. So ist auch unklar, ob die Mädchen schon zuvor auffällig geworden sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Schleswig-Holstein: 13 Jahre altes Mädchen in Heide gequält

Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag berichtet, dass auf den Videos Demütigungen und Schläge zu sehen sind, welche die Mädchen dem Opfer zufügten. So soll zu sehen sein, wie die 13-Jährige auf die Nase geschlagen wurde. Außerdem soll dem Mädchen Cola und Zigarettenasche über den Kopf gegossen worden sein.

Die Strafmündigkeit beginnt nach deutschem Recht mit 14 Jahren. Derzeit ist unklar, wie viele der Mädchen, welche für die Demütigungen und Schläge verantwortlich waren, zur Tatzeit noch unter 14 Jahren waren. Und wie viele bereits strafmündig.

Fall Luise sorgte in Deutschland für Bestürzung

Erst vor Kurzem hatte der Fall Luise in Deutschland für Erschütterung und Entsetzen gesorgt. Ein 12 Jahre altes Mädchen war von zwei anderen Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren erstochen worden. Die beiden Mädchen hatten die Tat in der Folge offenbar eingeräumt. Hinweise auf andere Beteiligte gab es nicht. Die die beiden Mädchen unter 14 Jahren sind, wird der Fall deswegen nicht mehr strafrechtlich verfolgt.