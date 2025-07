15-Jähriger flieht auf Roller - Festnahme im Gebüsch

Auf einem Roller ist ein 15-Jähriger mit einem Mitfahrer vor der Polizei geflohen und hat sich in einem Gebüsch in einem Heidelberger Park versteckt. Die Beamten nahmen den Jugendlichen, der keinen Führerschein hatte, in den Büschen widerstandslos fest, wie die Polizei mitteilte. Der Mitfahrer entkam demnach.

Mit Blaulicht, entsprechendem Schriftzug am Polizeiauto und Lautsprecherdurchsagen versuchten die Beamten demnach, den 15-Jährigen und seinen Mitfahrer in der Nacht zum Anhalten zu bewegen - doch die beiden fuhren weiter. Nach rund 500 Meter sprangen sie den Angaben zufolge von der Maschine und rannten in einen Park. Der Roller sei auf der Straße liegengeblieben.

Nach der Festnahme sei der 15-Jährige seinem Vater übergeben worden. Die Polizei stellte zudem fest, dass falsche Kennzeichen an dem Roller angebracht waren. In den weiteren Ermittlungen müsse nun geklärt werden, ob die Kennzeichen und der Roller gestohlen sei, so der Sprecher.