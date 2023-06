Frau gerät in Heidelberg unter Bus und verletzt sich lebensgefährlich

Eine Frau ist am Dienstag am Heidelberger Hauptbahnhof unter einen Bus geraten. Bei dem Unfall wurde sie lebensgefährlich verletzt.

Am Dienstagnachmittag kam es an der Bushaltestelle am Hauptbahnhof Heidelberg zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei berichtet, geriet eine Frau unter einen Bus. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet, war ihr Zustand am Dienstagabend unverändert.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei zog einen Sachverständigen hinzu. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Verkehrsdienst Heidelberg. Zeugen des Unfalls können sich bei der Polizei melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch